Илья Евлаш отметил, что в этот раз оккупанты не использовали "шахеды".

Российские оккупанты в ночь на 27 апреля нанесли по Украине массированный ракетный удар. При этом захватчики использовали ракеты "Калибры" и "Кинжалы", но иранские дроны-камикадзе россияне не запускали.

"Это одна из первых атак после непродолжительного затишья. В течение определенного времени они накопили свои резервы, ракеты. Этой ночью они уже применяли и "Калибры" из акватории Черного моря", - рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что россияне начали интенсивнее наносить удары по критической инфраструктуре Украины, используя стратегические бомбардировщики Ту-95. Кроме того, он отметил, что оккупанты нанесли достаточно мощный удар с применением "Кинжалов".

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"Это очень мощное оружие, которое сложно сбить. У нас есть только определенные средства, которые доказали свою эффективность против них, а именно Patriot могут эффективно противостоять, но, к сожалению, на тех направлениях, где произошли попадания, у нас не хватает этих систем", - указал Евлаш.

В то же время он обратил внимание на то, что во время атаки не использовали дроны "шахеды".

"Да, "шахедов" не было, как уже в течение нескольких последних дней. Почему так? Наверное, у них есть свой стратегический замысел, почему именно они переключились на ракеты", - подытожил спикер Воздушных сил.

Удар по Украине в ночь на 27 апреля - главные новости

Ночью 27 апреля оккупантынанесли удар по Украине крылатыми и аэробаллистическими ракетами. В 3:50 объявили тревогу из-за взлета Ту-95МС с аэродрома "Оленья". В 06:01 в Украине прозвучал отбой воздушной тревоги.

В Воздушных силах сообщили, что всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. В результате противовоздушного боя уничтожена 21 воздушная цель.

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