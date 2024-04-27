Температура в столице уже вскоре подскочит до приятных +22°.

В Киев идет долгожданное потепление. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. По данным синоптиков, осадков не ожидается, а вот температура достигнет приятных +22 градусов.

"Начиная с выходных и в течение следующей недели по Киевской области ожидается солнечная и комфортная погода без осадков, за счет антициклона, поэтому наслаждаемся весенним теплом", - говорят в Укргидрометцентре.

По прогнозу, температура ночью будет около 10° тепла, а днем поднимется до +20°...22°.

Видео дня

Погода 27 апреля - прогноз по Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер, по данным Укргидрометцентра, будет северо-западный, в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в юго-восточной части днем составит +21°...+26°, на остальной территории столбики термометров покажут +15°...+20°.

На Киевщине также ожидается сухая погода с переменной облачностью. Ветер будет северо-западный, его скорость ожидается на уровне 5-10 м/с. Температура днем по области +15°...+20°, а в Киеве столбики термометров покажут +16°...+18°.

В целом, по данным синоптиков, на выходных в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды, поэтому будет преимущественно сухо, а температура несколько повысится.

Вас также могут заинтересовать новости: