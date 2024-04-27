Зеленский назвал Джонсону крайний срок, на протяжении которого Украина еще сможет противостоять российскому натиску без помощи США.

Президент Украины Владимир Зеленский во время декабрьской встречи со спикером Палаты представителей конгресса Майком Джонсоном смог повлиять на его решение одобрить военную помощь Украине.

Как пишет Politico со ссылкой на свои источники, во время встречи Зеленский назвал Джонсону крайний срок, на протяжении которого Украина еще сможет противостоять натиску российских ракет и беспилотников без помощи США.

"Март или апрель", - сказал президент, по словам двух человек, знакомых с ходом обсуждения".

Как утверждают источники, именно эта декабрьская встреча и мрачный прогноз во многом способствовали решению Джонсона пойти против своих консервативных коллег и прийти на помощь Украине.

"Самое главное, он поставил перед Джонсоном крайний срок - тот, который спикер взял на себя в качестве своего собственного для пакета помощи Украине. Джонсон уложился в этот срок, имея в запасе чуть больше недели", - пишет Politico.

Хотя нет единой причины, по которой Джонсон, который ранее настаивал на том, чтобы поддержка Украины была связана с консервативной пограничной политикой, на этот раз согласился. Но, по словам источников, встреча с Зеленским заставила Джонсона принять срочное решение о том, стоит ли ставить на карту свое спикерство, чтобы отправить Украине больше оружия, отмечает издание.

Помощь Украине от США

20 апреля Палата представителей США проголосовала за одобрение помощи Украине – из американского бюджета на это выделят 60,84 миллиарда долларов.

Это знаменует огромный поворот для сприкера палаты представителей Майка Джонсона, который ранее неоднократно голосовал против помощи Украине. Как пишут СМИ, такое решение стало результатом многомесячной кулуарной кампании, которую проводили руководители разведки, чиновники Белого дома, европейские дипломаты и евангельские христиане из Украины, чтобы убедить Джонсона изменить позицию.

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