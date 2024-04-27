Евгений Нищук считает, что актеры принесут больше пользы в тылу, чем на фронте.

Бывший министр культуры, председатель Шевченковского комитета и гендиректор театра имени Франко Евгений Нищук прокомментировал мобилизацию актеров. Художник убежден, что театральные деятели могут принести гораздо больше пользы в тылу.

По словам Евгения Нищука исключений для актеров нет, все подлежат мобилизации. Однако существует возможность забронировать 50% сотрудников театра, которые вовлечены в творческий и производственный процесс. Гендиректор также назвал количество актеров театра имени Франко, которые защищают Украину на фронте:

Мобилизации подлежат все. И действительно, здесь нет каких-то исключений. Это касается всех. И какая-то часть с первых дней сознательно ушла на фронт, а кто-то продолжал волонтерить, и работать собственно на культурном участке. Театр - это большое предприятие, 600 человек. У нас есть 19 ребят, которые пошли воевать и не сопротивлялись, не искали каких-то причин. Есть какая-то часть, конечно, которые по здоровью не могут быть мобилизованы, а есть какая-то часть по квоте. Поскольку театр, как и многие другие предприятия, входит также в определенную систему бронирования, это 50%. Мы предоставляем возможность забронировать особенно тех, кто в производственном и творческом процессе. Не обязательно только актеры, это в целом. Это люди, без которых действительно, этот качественный процесс будет очень тяжелым. Специалиста не найдешь", - говорит Нищук.

Евгений Нищук убежден, что большая часть актеров принесут большую пользу в тылу, чем на передовой. Общественный деятель отметил, что они "создают морально-психологический климат" в относительно безопасных регионах Украины.

"Я, как генеральный директор, буду в соответствии с этой квотой обращаться в военкомат. Да, я говорю это откровенно. И это не какое-то сокрытие, это целесообразность. Потому что этот актер или несколько актеров создают морально-психологический климат в тылу. На этих актеров хотят прийти, и мы можем таким образом презентовать себя не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Актеры вовлечены в спектакли, которые собирают большие средства. И поверьте, потому что я знаю конкретно от бойцов, что это принесет гораздо больше пользы", - заявил гендиректор театра.

Напомним, ранее известный украинский актер Юрий Фелипенко присоединился в ряды ВСУ.

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