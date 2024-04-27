Во время процедуры пациент почувствовал хруст костей, однако стоматолог уверял, что это нормально.

В Турции мужчина обратился к стоматологу с зубной болью, после чего оказался в больнице, где ему удалили зубной имплантат из полости мозга. Об этом пишет Metro.

40-летний Рамазан Йилмаз обратился в частную клинику в Бурсе, где стоматолог его осмотрел и сказал, что у него шатаются зубы, которые нужно удалить. Он это сделал, после чего дантист предложил заменить их имплантатами, однако во время операции стоматолог якобы проткнул челюстную кость Рамазана, "заставляя" имплантат стать на место.

"После того, как я почувствовал дискомфорт с зубами, я обратился в частную стоматологическую клинику в Нилюфере. После проведенных там обследований мне сообщили, что костная структура у меня хрупкая, зубы расшатаны, и целесообразно провести процедуру имплантации. Врач утверждал, что имеет 24-летний опыт работы в этой области, и уверял нас в своей компетентности. Поэтому мы доверили ему процедуру. Позже, во время вырывания моих зубов и проведения процедуры имплантации в тот же день, он сообщил своей секретарше, что аппарат, который он использовал, неисправен", - рассказал мужчина журналистам.

По словам Рамазана, после этого врач начал выполнять процедуру вручную. Во время того, как он пытался установить винт, мужчина заметил, что стоматолог прилагает большие усилия.

"Я указал ему на это, отметив, что слышал хруст костей. Однако он заверил меня, что это нормально. Но когда он продолжал вкручивать винт, он пробил мне челюстную кость и попал в область за глазом, где находится мозг и спинномозговая жидкость", - добавил пострадавший.

После этого Рамазан закричал от боли, ведь винт вошел на всю глубину черепа. Стоматолог доставил его в местную больницу, оставил его там и убежал.

Врачи провели Рамазану компьютерную томографию, после чего сразу же отправили на операцию. После длительной операции винт наконец достали из его черепа.

"Понимая серьезность ситуации, он отвез меня в отделение неотложной помощи университетской больницы Улудаг. Там после обследования выяснилось, что винт проник в область, где находится головной мозг и спинномозговая жидкость. Впоследствии был созван консилиум врачей-экспертов, которые решили провести операцию", - отметил пострадавший.

Пациента выписали из больницы через несколько дней, после чего он выздоровел, однако сообщил, что стоматолог отказался вернуть ему деньги, поэтому он решил подать на него в суд.

"Перед операцией меня предупредили, что я могу потерять жизнь. Я смирился и попрощался с детьми. К счастью, я успешно вышел из операции", - подчеркнул Рамазан.

В то же время стоматолог, имя которого не называется, заверил, что такой инцидент произошел "из-за медицинского осложнения".

Смертельные визиты к стоматологам

Как писал УНИАН, в Кривом Роге после похода к стоматологу умер 14-летний парень. Ребенок обратился в стоматологию с болью в зубе, в больнице заверили, что все делали по процедуре, а именно удалили зуб.

"Помощь оказана в полном объеме в соответствии с нашими нормативными документами. Врач обязан был оказать эту медицинскую помощь, после чего пациента отпустить домой. С ним присутствовали его родственники. И потом, через какое-то время, этот пациент в связи с ухудшением состояния был госпитализирован", - отметила директор больницы.

По ее словам, причина смерти парня станет известна только экспертная комиссия.

Также в Ровенской области во время визита к стоматологу умерла женщина. Такое событие произошло 19 января в частной стоматологической клинике города Здолбунов.

"После введения препаратов у нее остановилось дыхание: медики пытались провести реанимационные мероприятия, впрочем они не дали результата. К сожалению, женщина умерла", - рассказали в полиции.

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