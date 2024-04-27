Два знака Зодиака встретят бывших уже на днях

Жизнь проверит, прошли ли они свой кармический урок.

2024 год называют кармическим, и не просто так. Именно в этот год у многих будут происходить ситуации, похожие на те, что были ранее, для того, чтобы они или снова наступили на те же грабли, или сделали работу над ошибками и начали двигаться дальше.

Все будет зависеть именно от настроя людей и от того, умеют ли они анализировать и принимать радикальные решения.

Телец

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В жизни Тельцов объявятся экс-партнеры, которые проявят желание возобновить отношения. Однако вам важно помнить, почему вы расстались. Учитывая вашу мнительность и тревожность, если вы вновь решитесь на отношения с кем-то из них, то вновь можете пострадать.

Астрологи рекомендуют вам все же думать головой и помнить о том, что лишь единицы людей действительно могут измениться, остальные - плывут по течению. Будьте осторожны со своими эмоциями.

Близнецы

Близнецы - это такой знак Зодиака, который может сменить массу партнеров за жизнь, но любить будет только одного человека. Именно этот человек может появиться на вашем горизонте. Вы, конечно, можете все бросить и вернуть отношения с ним, но все же будет лучше, если вы будете помнить о своих обязательствах пере другими людьми, особенно перед своей второй половинкой, если она у вас есть.

Отношения с эксом вряд ли закончатся добром. Поэтому постарайтесь отпустить человека и пожелать ему всего самого лучшего.

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