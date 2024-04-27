После уничтожения всех С-400 и С-300 в Крыму появится возможность для ударов по Крымскому мосту.

Для эффективного уничтожения российских систем противовоздушной обороны С-400 и С-300, расположенных в Крыму, необходимо минимум 30 дальнобойных ракет ATACMS. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко в эфире "Эспресо".

На вопрос, когда именно ВСУ смогут ударить по Крымскому мосту, Коваленко ответил, что тогда, когда будут максимально благоприятные условия.

"Дело в том, что таких объектов, которые имеют на вооружении пусковые установки С-400 - это Феодосия, Евпатория, Севастополь, мыс Тарханкут. Это все те же дивизионы 18-го ЗРП, два дивизиона 12-го ЗРП (кстати, также предатели) и третий радиотехнический полк", - отметил эксперт.

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Коваленко пояснил, что именно эти средства представляют угрозу для воздушных атак на Крымский мост, поэтому как только они будут уничтожены и воздушное пространство Крыма не будет прикрыто комплексами С-400, С-300 большого радиуса действия, это откроет путь к поражению Крымского моста.

"Делаем выводы: для того, чтобы добить все локации, где находятся российские системы противовоздушной обороны С-400, нужно еще минимум 30 ракет, а потом уже мы можем говорить о том, что такая незаконная застройка, как Керченский мост, заслуживает нового законного уничтожения", - подытожил Коваленко.

США предоставили Украине ракеты ATACMS

По данным издания The New York Times, на прошлой неделе США тайно отправили Украине партию дальнобойных ракет ATACMS численностью более 100 единиц.

Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила, что США в апреле предоставили Украине ракеты ATACMS, однако не назвала количество таких ракет, которое получила Украина.

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