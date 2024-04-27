Своим опытом для туристов поделилась стюардесса.

Часто пассажиры не понимают, насколько сильно места, которые они выбирают во время полета, могут повлиять на их комфорт во время путешествия, ведь есть ряды, которые намного хуже других, а некоторые места вообще могут гарантировать ужасный перелет. Однако стюардесса для издания The Sun рассказала о трех худших местах в самолете и почему там никогда не стоит садиться. Также она поделится своими советами относительно лучших мест, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным, если вы летите экономклассом.

"Во-первых, худший ряд, по моему мнению, при перелете в экономклассе - это тот, что сразу за перегородкой. Для тех, кто не в курсе, перегородка - это самый первый ряд в экономклассе, с дополнительным пространством для ног и стеной перед пассажирами вместо других кресел. Понятно, почему люди хотят сидеть именно там, ведь они имеют возможность вытянуть ноги. Однако именно здесь также находятся детские колыбели, то есть это место в самолете, где вы, скорее всего, столкнетесь с плачущим ребенком", - отметила бортпроводница.

По ее словам, преимуществом является то, что сидя на этом месте, вам принесут еду и напитки раньше, чем большинству пассажиров на борту, однако вам все равно будет неудобно из-за крика младенцев. Она считает, что именно поэтому такой ряд в самолете является худшим.

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Стюардесса добавила, что есть и другие места, которые станут плохим выбором, а именно предпоследний ряд. Последний ряд тоже не лучший, однако когда вы там сидите, то можете спокойно откинуть кресло, не беспокоясь за других пассажиров.

"Пространство между рядами становится все меньше - и если человек позади меня выглядит достаточно высоким, чтобы ему было неудобно, если я откину кресло назад, я этого не сделаю. Поэтому если вы летите на заднем ряду, вы гарантированно не будете иметь никого позади, что позволит вам откинуть кресло как можно дальше, не беспокоясь о других пассажирах. Однако в задней части салона есть и другие проблемы, о которых стоит беспокоиться: турбулентность, которая влияет на эту часть салона больше, чем на другие, соседство с туалетами, а также то, что еду и напитки приносят в последнюю очередь", - отметила она.

Также стюардесса рассказала о средних местах в среднем ряду, которых следует всегда избегать, если получается.

"Лучше всего сидеть у окна и в проходе - это лучшие места для комфортного отдыха: у окна есть удобная спинка, а у прохода есть место, куда можно вытянуть ноги. Зато среднее сиденье не имеет ни того, ни другого. А если добавить к этому, что вы сидите посередине самолета, зажатые между другими пассажирами, не видите окна и не имеете пространства для ног, то это просто хуже всего", - предупредила специалист.

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