Часто пассажиры не понимают, насколько сильно места, которые они выбирают во время полета, могут повлиять на их комфорт во время путешествия, ведь есть ряды, которые намного хуже других, а некоторые места вообще могут гарантировать ужасный перелет. Однако стюардесса для издания The Sun рассказала о трех худших местах в самолете и почему там никогда не стоит садиться. Также она поделится своими советами относительно лучших мест, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным, если вы летите экономклассом.
"Во-первых, худший ряд, по моему мнению, при перелете в экономклассе - это тот, что сразу за перегородкой. Для тех, кто не в курсе, перегородка - это самый первый ряд в экономклассе, с дополнительным пространством для ног и стеной перед пассажирами вместо других кресел. Понятно, почему люди хотят сидеть именно там, ведь они имеют возможность вытянуть ноги. Однако именно здесь также находятся детские колыбели, то есть это место в самолете, где вы, скорее всего, столкнетесь с плачущим ребенком", - отметила бортпроводница.
По ее словам, преимуществом является то, что сидя на этом месте, вам принесут еду и напитки раньше, чем большинству пассажиров на борту, однако вам все равно будет неудобно из-за крика младенцев. Она считает, что именно поэтому такой ряд в самолете является худшим.
Стюардесса добавила, что есть и другие места, которые станут плохим выбором, а именно предпоследний ряд. Последний ряд тоже не лучший, однако когда вы там сидите, то можете спокойно откинуть кресло, не беспокоясь за других пассажиров.
"Пространство между рядами становится все меньше - и если человек позади меня выглядит достаточно высоким, чтобы ему было неудобно, если я откину кресло назад, я этого не сделаю. Поэтому если вы летите на заднем ряду, вы гарантированно не будете иметь никого позади, что позволит вам откинуть кресло как можно дальше, не беспокоясь о других пассажирах. Однако в задней части салона есть и другие проблемы, о которых стоит беспокоиться: турбулентность, которая влияет на эту часть салона больше, чем на другие, соседство с туалетами, а также то, что еду и напитки приносят в последнюю очередь", - отметила она.
Также стюардесса рассказала о средних местах в среднем ряду, которых следует всегда избегать, если получается.
"Лучше всего сидеть у окна и в проходе - это лучшие места для комфортного отдыха: у окна есть удобная спинка, а у прохода есть место, куда можно вытянуть ноги. Зато среднее сиденье не имеет ни того, ни другого. А если добавить к этому, что вы сидите посередине самолета, зажатые между другими пассажирами, не видите окна и не имеете пространства для ног, то это просто хуже всего", - предупредила специалист.
Другие советы для туристов
Ранее эксперты назвали 10 золотых правил идеального соло-путешествия. В частности специалисты посоветовали перед туристической поездкой провести исследование, прежде чем отправиться в путешествие самому, соблюдать меры безопасности, попробовать что-то новое, практиковать местные фразы, не брать с собой слишком много вещей и другие советы.
Также было названо лучшее время для посещения Италии. Эксперт по путешествиям из Condé Nast Traveler Чарли Хоббс рассказал, когда стоит приехать в страну, чтобы это было максимально комфортно и по погодным условиям, и по количеству туристов. По его словам, возле достопримечательностей Рима никогда не будет пусто.