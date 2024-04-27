Она любит идти против правил и считает, что женщины красивы в любом возрасте.

На днях состоялся конкурс красоты "Мисс Вселенная Буэнос-Айрес". Его победительницей впервые за историю подобных конкурсов стала 60-летняя женщина, которую зовут Алехандра Родригес. Она обошла 34 кандидаток, которые намного моложе ее. Об этом пишет издание Independent.

Теперь обладательница короны будет соревноваться дальше в национальном конкурсе, который пройдет 25 мая. Интересно, что Алехандра станет самой старшей участницей соревнования. Но она любит ломать стереотипы и призывает всех женщин верить в свою красоту в любом возрасте.

"Я очень рада представлять новую парадигму в конкурсах красоты, потому что мы открываем новый этап, на котором женщина - это не только физическая красота, но и другой набор ценностей. Я думаю, что судьи увидели мою уверенность и мою страсть", - прокомментировала свою победу женщина.

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Она также отметила, что полна сил представлять женскую красоту дальше и верит в собственный успех.

Интересно, что в прошлом году к участию в конкурсе красоты допускались только конкурсантки в возрасте от 18 до 28 лет. Но сейчас организаторы отметили, что для женской красоты возрастных ограничений больше не будет.

Что известно об Алехандре Родригес

Алехандра работает адвокатом и журналисткой. Женщина ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и имеет стройную фигуру. Однако свои параметры она не называет.

А вот о секрете своей молодости Родригес говорит так:

"Трижды в неделю занимаюсь спортом, иногда практикую голодание и тщательно подбираю уходовую косметику".

Напомним, ранее стало известно, что в конкурсе "Мисс Вселенная" впервые будет участвовать представительница Саудовской Аравии.

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