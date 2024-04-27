На аэродром после взрыва поехали кареты скорой помощи.

Кущевская - военный аэродром на окраине станицы Кущевская в Краснодарском крае ночью принимал "кару небесную".

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, "прозвучало несколько мощных взрывов, были подняты вертолеты и с земли пытались сбить".

"Сбивали в итоге над территорией аэродрома. После "горел камыш" на аэрдором поехали скорые, подъезды в направлении были перекрыты военными", поделился подробностями он.

В свою очередь губернатор Краснодарщины Вениамин Кондратьев сообщил, что значительных повреждений и пострадавших нет. "Сбито более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры", - написал он в телеграмм-канале.

В свою очередь глава Славянского района, где расположен одноименный нефтеперерабатывающий завод, сообщил, что на предприятии в результате атаки была повреждена колонна ректификации.

При этом, российские СМИ со ссылкой на минобороны РФ сообщили, что ночью их ПВО сбила 66 украинских БПЛА над территорией Краснодарского края, а еще два сбили над оккупированным Крымом.

Удары по Краснодарскому краю РФ

В ночь на 17 марта украинские дроны атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. По данным источников УНИАН, это стало результатом операции СБУ совместно с Силами спецопераций и Силами беспилотных систем ВСУ.

"Уже можно говорить об успешном результате - зафиксирован крупный пожар в районе атмосферных колонн, которые и были основной целью", - отметил тогда источник.

Вас также могут заинтересовать новости: