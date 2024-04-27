В Генштабе добавили, что в течение суток произошло 94 боевых столкновения.

Украинские военные продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Как говорится в сводке Генштаба, за сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава противника. "Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 радиолокационной станции, 1 складу боеприпасов, 3 средствам противовоздушной обороны, 1 станции РЭБ, 1 складу материально-технических средств противника", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе добавили, что в течение суток произошло 94 боевых столкновения. В частности, на Купянском направлении ВСУ отбили 10 атак в районах населенных пунктов Кисловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

Видео дня

На Лиманском направлении враг 14 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Грековка и Серебрянское лесничество Луганской области; Терны и южнее Заречного в Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской и Новый, Выемка, Спирное, Ивановское и Клещеевка Донецкой областей.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 29 атак в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Очеретино, Семеновка, Уманское, Калиново.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Пречистовка и Урожайное, где враг 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 3 раза атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожье.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск.

Война в Украине: новости

В начале апреля украинские операторы беспилотников были поражены, заметив на поле боя возле Красногоровки российский танк Т-72 с металлической крышей на корпусе и башне. Невероятно, но этот мутант оказался удачной находкой для россиян. Однако лишь на короткое время, пишет Forbes.

Вас также могут заинтересовать новости: