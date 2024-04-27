РЛС "Подлет" стоит на вооружении у врага с 2015 года.

Украинские военные поразили новейшую радиолокационную станцию россиян "Подлет" за 5 миллионов долларов.

"Группа ГУР МО Украины "Гуси-9" совместно с военнослужащими 15 ОБрАР "Черный лес" обнаружили и ударили по российской РЛС 48Я6 К-1 "Подлет". Успешное огневое поражение нанесли по антенно-фидерной установке и дизельной станции, которая питала комплекс", - говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что радиолокационная станция "Подлет" является сравнительно новой российской разработкой - на вооружение армии государства-агрессора ее начали поставлять в 2015 году. Стоимость такой РЛС составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.

В ГУР отметили, что указанную систему враг использовал для выявления и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400.

Операции украинской разведки - последние новости

Вчера, 26 апреля, стало известно, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело операцию по уничтожению российского транспортного вертолета Ка-32, который находился на территории международного аэропорта Остафьево (Новомосковский административный округ Москвы). Россияне использовали его для обеспечения логистических потребностей оккупационных войск и эвакуационных операций.

В ночь на 24 апреля в результате спецоперации Главного управления разведки в России был атакован Новолипецкий металлургический комбинат. В результате поражения дронами-камикадзе было частично разрушено кислородную станцию металлургического комбината и выведены из строя два кислородных блока.

Также в апреле украинские военные впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3. В ГУР проинформировали, что бомбардировщик Ту-22МЗ удалось сбить на расстоянии около 300 километров от Украины теми же средствами, которыми ранее был поражен российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Вас также могут заинтересовать новости: