Все из-за того, что у РФ есть много возможностей обходить санкционные запреты.

Усилия западных стран, направленные на ограничение доходов России от нефти, фактически провалились. Все из-за того, что существует много возможностей для обхода санкций.

Страны "Большой семерки" и ЕС установили предельную цену на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель в декабре прошлого года, чтобы уменьшить военный бюджет Кремля. Однако Москва продолжает зарабатывать миллиарды на нефтяном экспорте. Причина – широкие возможности для обхода санкций, сообщает издание Politico.

Так, торговцы просто игнорируют предельные цены: российская нефть продается на уровне 70 долларов за баррель. Примерно 48% российских нефтяных грузов перевозились танкерами, принадлежащими или страхуемыми в странах G7 и ЕС. Теоретически ограничения должны касаться этих судов, которые составляют подавляющее большинство мирового флота, но на практике сложилась противоположная ситуация.

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"К тому же усилия Запада подрывают лазейки в области переработки. Такие страны, как Индия, дешево покупают огромные объемы российского сырья. После переработки они могут продавать ресурс без ограничений. Это означает, что европейские потребители могут не знать, что используют бензин, дизтопливо и авиационное топливо, произведенное из российского сырья, одновременно финансируя вооруженные силы Москвы", – пишет издание.

Индия на 134% увеличила импорт российской нефти в течение прошлого года, что составляет почти половину морских поставок РФ. В то же время стремительно вырос и экспорт индийских изделий из нефти в ЕС. Технически – это не нарушение санкций, но Украина требовала от Брюсселя запретить продажи через посредников.

Западные правительства выдвинули обвинения лишь небольшому количеству лиц в несоблюдении правил. Тем временем Россия открыто игнорирует запрет, а теневой флот старых танкеров помогает скрыть истинное происхождение поставок.

Сейчас страны ЕС обсуждают новые способы усиления выполнения санкций. Речь идет о новых обязанностях торговцев и кораблей по предоставлению данных об отгрузке.

Еще одной возможностью является снижение уровня предельных цен. Установление лимита на уровне 30 долларов за баррель, уменьшило бы доходы России на 49%.

Санкции против РФ

Ранее УНИАН сообщал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала на экспорте нефти природного газа и угля около 550 миллиардов евро.

В 12-м пакете европейских санкций против России среди прочего будет введен запрет на импорт российских алмазов, скорректированы нефтяные санкции и расширен запрет на экспорт в РФ станков.

1 декабря Соединенные Штаты ввели санкции против трех компаний и трех нефтяных танкеров, перевозивших российскую нефть выше ценового предела в 60 долларов за баррель. Санкции касались двух компаний из ОАЭ и одной - из Либерии.

В ноябре США ввели новые санкции против российских компаний и либерийских танкеров, перевозивших нефть из России.

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