В частности китайская компания Sinno Electronics выступила международным спонсором одного из мероприятий в Москве, которое состоялось в этом году.

В Москве в начале апреля состоялась конференция "ЭкспоЭлектроника", которая является главной возможностью для самых современных российских технологических компаний заключить договоры с теми, кто принимает решения в стране относительно секторов безопасности и обороны. Также на этом мероприятии присутствовали китайские производители. Это говорит о том, что Пекин расширенно влияет на российскую экономику, особенно в сфере современных технологий, доступ к которым становится сложнее для компаний РФ после того, как страна-агрессор начала вторжение в Украину, что вызвало много западных санкций, пишет Newsweek.

По данным журналистов, в этом году на выставке в РФ было представлено 348 китайских компаний, в то время как самих российских было 369.

"Эта траектория отражена в количестве китайских и гонконгских экспонентов на недавних выставках ExpoElectronica. В 2023 году их было всего 119, в 2022 году - 57, а в 2021 году - восемь. По меньшей мере три компании, участвующие в нынешней выставке ExpoElectronica, уже попали под санкции США за помощь россиянам в обходе международных торговых ограничений", - отметили в публикации.

По данным Министерства финансов США, компания IMAXChip Technology попала под санкции в декабре 2023 года из-за "многочисленных поставок передовой электроники в Россию", среди которых и подсанкционная фирма "Акрол". Известно, что IMAXChip вошла в пятерку крупнейших российских источников иностранной микроэлектроники.

Также тогда под санкции попала компания Izzition E-Technology из-за ее использования "российским правительством для закупки электронных компонентов". Отмечается, что компания занимается торговлей, в частности полупроводниками, от импорта которых в значительной степени зависит вооружение РФ.

Кроме того, под ограничения попала компания Sinno Electronics, которая сотрудничала с "Радиоавтоматикой", специализирующейся на закупке иностранных товаров для российской оборонной промышленности. Также компания торгует полупроводниками среди других электронных товаров.

"Sinno, осознавая ограничения на экспорт в Россию, поддерживала постоянные отношения с "Радиоавтоматикой" до и после дальнейшего вторжения России в Украину", - отметили в Министерстве финансов США в сентябре 2022 года.

В издании добавили, что Sinno даже выступила международным спонсором нынешнего мероприятия в Москве.

Сотрудничество между Китаем и РФ: что известно

Ранее американские чиновники сообщили, что китайские компании помогают российской вооруженной промышленности и наращивают беспрецедентные объемы, которые помогли переломить ход войны в Украине.

К примеру, импорт станков из Китая помог РФ увеличить производство баллистических ракет. В то же время в КНР ответили на обвинения в помощи России и заявили, что не поставляют оружие ни одной из сторон, однако нормальная торговля с Москвой не должна прерываться или ограничиваться.

В то же время генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил китайскую технологическую поддержку России. По его словам, "Пекин продолжает разжигать крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны".

"В прошлом году Россия импортировала 90 процентов своей микроэлектроники из Китая, которая используется для производства ракет, танков и самолетов", - подчеркнул он.

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