Путинистка Снежана Егорова набросилась на свою дочь, осудившую ее позицию

Предательница выдала порцию бреда.

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, которая неоднократно высказывала свою симпатию к диктатору Владимиру Путину и в начале большой войны уехада в Турции, высказалась о своей старшей дочери Стасе Ровинской.

Предательница заявила, что в ее семье есть беда - ее старшая дочь, у которой "все перемешалось в мозгу".

"Она там меня осудила за мою позицию, за то, что я не кричу: "Боже, орки!" Просто она жизнь не знает, правды боится и вообще слишком долго рожала одного за другим троих детей", – выдала Егорова на своей странице в TikTok.

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Егорова не может понять, почему ее дочь зовут на интервью, а ее - нет.

"Мне больше всего нравится, что все украиноязычные украинцы, которые меня ненавидят просто за то, что я говорю правду, они прибегают туда и говорят: "О, какая вы чудесная, волшебная. И какая ужасная, страшная, конченая мать у вас". Мне просто интересно, а как у конченой, страшной, ужасной матери может такая чудесная дочь быть? К психически больным бесполезно апеллировать", - высказалась путинистка.

Напомним, ранее Стася Ровинская высказалась об отношениях со скандальной матерью. Она отметила, что ей неприятно видеть, что Егорова о ней пишет.

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