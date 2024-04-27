Они много работали вместе на съемочной площадке до войны.

Украинская актриса Анастасия Зюркалова, которая известна по сериалу "Женская интуиция", фильму "Аврора" и другим киноработам, рассказала об отношении к режиссеру-предательнице Оксане Байрак.

Известно, что Байрак была крестной матерью в кино для Насти. Именно она разглядела в ней талант, когда Зюркалова была маленькой девочкой. Однако, по словам актрисы, их общение прекратилось много лет назад.

"Мы не общались лет уже 15-18. После того, как я в последний раз снялась в ее работе "Женская интуиция 2", мы не общались совсем. И какие-то факты, что мы поссорились или был какой-то скандал, или конфликт - такого не было. Просто общение прекратилось и я думаю, что не было необходимости в этом диалоге", - рассказала Зюркалова в интервью журналистке Алине Доротюк.

А потом добавила, что выбор жить в стране-агрессоре и поддерживать кровавый режим Кремля - это только личное дело Байрак.

"Я не могу что-то комментировать о ее позиции. Во-первых, я не очень слежу за ее творчеством и ее высказываниями, но, опять же, это ее сознательный выбор", - подчеркнула актриса.

Также Зюркалова объяснила причину, по которой сотрудничество с режиссером-предательницей у них прекратилось еще до войны.

"Возможно, я была в переходном возрасте. Когда я уже и не ребенок, которого все привыкли видеть, и еще не в том возрасте, чтобы играть персонажей, которые там, например, ищут любовь. Вторая причина - она тогда расставалась со своим мужем. И у меня была одна роль в сериале, который снял он. И, возможно, это ее как-то зацепило, не знаю. Наши пути разошлись".

Напомним, ранее актриса Наталья Денисенко рассказала, что писала Байрак в начале войны.

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