Им стоит быть очень осторожными.

Астрологи назвали два знака Зодиака, для которых эти выходные, 27 и 28 апреля, будут просто ужасными, а все потому, что в их жизни может произойти событие, которое выбьет почву из-под их ног.

Овен

Овны - свободолюбивые люди, которые не прочь погулять, даже если они состоят в отношениях. Справедливости ради стоит отметить, что они умело скрывают свои похождения и делают все возможное для своих партнеров, чтобы те ни в коем случае не ощутили дискомфорт или что-то не заподозрили.

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Однако контролировать абсолютно все невозможно, поэтому Овны могут "спалиться" на чем-то самом простом. Скорее всего, после этого ваши отношения с партнером прекратятся. Это может спровоцировать у вас депрессию, потому что цените своих любимых, вам просто не хватает новых впечатлений.

Дева

Девам рекомендуется поберечь свое здоровье. Астрологи говорят, что в ближайшее время у вас могут обостриться хронические заболевания, если вы все пустите на самотек.

Кроме того, вам стоит быть очень осторожными с новыми людьми, которые появляются в вашей жизни. Не все они приходят к вам с добрыми намерениями. Если слепо будете всем доверять, то рискуете больно обжечься.

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