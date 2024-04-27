Украинская актриса и ведущая Тала Калатай рассказала о тяжелой утрате - умер ее папа Андрей.

Известно, что мужчине было 62 года. Причину смерти она не отмечает. Женщина опубликовала фото с отцом у себя в Instagram и до сих пор не может поверить, что больше его не увидит.

"Это впервые меня не радует дорога домой... Я не могу поверить, что ты ушел. Ни с того, ни с сего, просто не проснулся в свои 62 года. Я была уверена, что ты до моих седых волос будешь бормотать, как все все неправильно делают... Будешь рассказывать в тысячный раз свои смешные истории, которые уже превратились в легенды, и мы будем хохотать до икоты. Будешь сидеть и смотреть на внуков, удовлетворенно улыбаясь... Они только недавно доели вкусности, которые ты им загрузил с собой... А то оливковое масло еще стоит... Когда мы уехали, ты вдруг сказал, что может и не увидимся уже... Был наказан за такой бред. Потому что ничего, ничего не предвещало... Ты должен был приехать на пиво и таранку", - написала актриса.

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Также Калатай отметила, что война повлияла на отношения с отцом. Они стали значительно ближе друг к другу и могли много разговаривать.

"Ты просто не мог так взять и заснуть навсегда, не мог... Сегодня ехала и хотела отправить тебе фото, а ты бы мне Киев. Я очень хотела быть дома на День Рождения брата, понимала, что нереально, но чувствовала, что надо. Теперь я понимаю, что это было. Вижу, как ты меня забираешь из садика, а я очень не хочу идти и ты мне говоришь: "Угадай, что я тебе купил, тогда вернешься". Конечно, я не угадала. Твои песни, твой юмор, ворчание и "Талка, ох Талка..." будут со мной навсегда. Но я не знаю, как поверить в это "навсегда". Я еду домой, сказать папе все, что так и не сказала и... сказать "пока", - добавила женщина.

Напомним, ранее певица Ирина Федишин сообщила о потере родного человека.

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