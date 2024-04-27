На одном из направлений враг увеличил количество атак.

Самыми горячими направлениями на фронте сейчас являются Новопавловское, Бахмутское и Авдеевское, однако оккупанты увеличили и количество атак на Купянском направлении.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войска (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. "Сейчас в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на восточном фронте самые горячие направления - это Новопавловское, Бахмутское и Авдеевское. Ситуация в районе проведения боевых действий контролируется силами обороны, однако российская армия не прекращает попыток и в дальнейшем штурмовать позиции наших защитников по всей линии фронта. Только за прошедшие сутки на всех участках произошло 94 боевых столкновения, большая часть из которых именно в зоне ответственности нашего ОСГВ", - сказал он.

По словам Волошина, ситуация обострилась по всем участкам на линии соприкосновения. В частности, за сутки вражеская армия существенно активизировалась на Купянском направлении, где украинские воины отбили 10 атак, столько же атак произошло на Бахмутском направлении. На Лиманском направлении Силы обороны также отбили большее количество атак - 14.

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Представитель ОСГВ "Хортица" рассказал и о ситуации в Часовом Яру. "Враг давит на Часов Яр. Ситуация контролируется Силами обороны. Вражеской армии нет в городе, но она пытается захватить его, не считаясь со своими потерями", - отметил Волошин.

Ситуация на фронте: важные новости

Глава пресс-службы 26 артиллерийской бригады ВСУ Олег Калашников сообщил, что российские оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины в районе Часового Яра. По его словам, враг пытается усиливать штурмовые действия из-за поставленной задачи захватить город до 9 мая, а также из-за приближения помощи от США.

По словам эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Репке, оккупанты захватили село Соловьево, таким образом расширив прорыв в районе Очеретино.

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