Отмечается, что самолеты дежурили до 7:00.

Польские военные поднимали в воздух самолеты в ночь на 27 апреля во время российского удара по Украине. Патрулирование осуществлялось в юго-восточной части страны.

"В связи с началом очередной волны атак дальней авиации РФ на объекты, расположенные на территории Украины, активизирована авиация Польши и союзников, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны", – говорится в сообщении Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети Х.

При этом военные заявили, что предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

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Отмечается, что польские самолеты патрулировали до 7:00 утра.

Удар России по Украине в ночь на 27 апреля - последние новости

В ночь 27 апреля россияне снова ударили по Украине крылатыми и аэробаллистическими ракетами. В 3:50 в Воздушных силах объявили тревогу. Сообщилось о взлете Ту-95МС с аэродрома "Оленья". В 06:01 в Украине прозвучал отбой воздушной тревоги.

Позже в Воздушных силах сообщили, что оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов. Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования, из которых сбили уничтожили 21 воздушную цель.

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