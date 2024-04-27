Для выполнения задания понадобится не только внимательность, но и логическое мышление.

Визуальные детские загадки-головоломки и задания для взрослых можно использовать для того, чтобы провести время с пользой - например, научиться лучше концентрировать свое внимание и искать важные детали в условиях ограниченного количества времени.

Попробуйте справиться с такой загадкой - на картинке все сразу видят зубров, однако разыскать следует бабочку. Это очень непросто, а есть и еще один нюанс, который делает выполнение этой загадки удивительно сложным - надо для поисков использовать только 8 секунд.

Чтобы победить, надо сразу же обращать внимание только на те части изображения, где может находиться бабочка. Здесь нужно "включить" логическое мышление.

Видео дня

Если у вас есть проблемы со зрением, можете сразу надевать очки, пользоваться экранной линзой или просто увеличить масштаб изображения.

Теперь мы раскроем, где находилась бабочка на визуальной загадке. Бабочка "пряталась" на зубре, который лежит.

Быстрый тест для проверки IQ - надо найти странное животное

Среди большого количества зебр следует разыскать то животное, которое отличается от других, и именно поэтому его можно назвать странным. Люди, которые имеют высокий коэффициент интеллекта, могут справиться с этой задачей за 10 секунд.

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