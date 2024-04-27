Повышение температуры ожидается с понедельника, 29 апреля.

В Вербное воскресенье в Украине будет очень тепло, а впоследствии температура повысится еще сильнее. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Вербное воскресенье будет красивым и цветущим, с невероятной сиренью, тюльпанами и зеленой, как съедобной на вид, травкой", - порадовала синоптик.

Потепление, по ее данным, ожидается с понедельника - температура повысится на несколько градусов по всей стране.

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"С предпасхального понедельника тепла станет больше, температура воздуха повысится на 2-5 градусов", - сообщила Наталка Диденко.

Напомним, по ее прогнозу, на выходных в Украине будет преобладать теплая и почти сухая погода. Только вечером в воскресенье на Левобережье будет немного дождливо. Температура в течение дня ожидается +17...+22 градуса, а на востоке - до +22...+26 градусов.

Погода на Пасху - прогноз синоптика

В ночь на Пасху, по словам синоптика Натальи Диденко, будет сухо. А вот днем 5 мая есть вероятность кратковременного дождя в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге, по прогнозу, будет сухо.

На саму Пасху в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +19...+25 градусов.

"Однако это прогноз - предварительный, потребует уточнения", - акцентировала синоптик.

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