Дмитрий Плетенчук также рассказал детали о ночном ударе России по Украине.

РФ вынуждена разведывать территорию над Украиной большим количеством дронов, рассказал спикер Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Также он рассказал об остатках Черноморского флота РФ по состоянию на апрель 2024 года. Сказал следующее:

"У них нет другого выбора (кроме как запускать дроны - УНИАН), это вынужденная мера. Они могли бы использовать для этого штатно разведывательные корабли, но он у них фактически остался только один. Еще два находятся за акваторией, а "Иван Хруст" получил повреждения оборудования. Потеря двух единиц А-50, которые разоблачали ситуацию на всей линии соприкосновения, недоступны также".

Плетенчук также рассказал о ночном ударе РФ. По его словам, с территории оккупированного Крыма враг запустил ракету "Искандер-К".

"Задействовано было две единицы, это подводные лодки. Они являются носителями крылатых ракет, каждая из них может иметь на борту до 4 ракет. Можем подтвердить, что они их применили. Это третий подтвержденный случай применения военно-морскими силами крылатых ракет в течение более полугода. Информация еще верифицируется, но подавляющее большинство этих ракет было сбито, целей они не достигли", - отметил Плетенчук.

Российско-украинская война - важные новости

Ночью оккупанты ударили по Украине ракетами, но не применяли "Шахеды". Вместо этого использовали "Калибры" и "Кинжалы". Целью стала критическая инфраструктура.

Одновременно с этим, Служба безопасности Украины также ударила по территории России беспилотниками. Во время атаки, были поражены два НПЗ врага и военный аэропорт "Кущевска". На последнем размещались десятки вражеских военных самолетов, РЛС и средства РЭБ.

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