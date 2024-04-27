Украинцам предоставят компенсации во время продолжающегося конфликта, что произойдет впервые.

Первые компенсации будут выплачены в течение следующих нескольких недель жертвам, пострадавшим от сексуального насилия, которое совершили российские оккупанты во время вторжения в Украину. По словам первой леди Украины Елены Зеленской, такой шаг является "важным для восстановления справедливости", пишет The Guardian.

В издании отмечают, что в этом году около 500 украинцев, пострадавших от таких действий российских солдат, будут идентифицированы и им будут выплачены промежуточные компенсации вместе с финансовой, медицинской и психологической помощью.

"Возмещение жертвам грубых нарушений прав человека, в частности жертвам сексуального насилия, связанного с конфликтом, - это не только экономическая поддержка. Это важный шаг к восстановлению справедливости. И эта справедливость нужна не только в Украине. Справедливость для украинских жертв насилия сейчас является зеркалом для всего мира", - подчеркнула Елена Зеленская.

В Глобальном фонде пострадавших от насилия, который отвечает и за проект в Украине рассказали, что такой случай станет первым, когда жертвам насилия будет предоставлено возмещение во время продолжающейся войны.

"Реабилитация и компенсация являются элементами возмещения, но для пострадавших очень важно признание", - отметила директор фонда Эстер Дингеманс.

Известно, что фонд был создан в 2019 году, чтобы помочь пострадавшим от сексуального насилия, связанного с конфликтом, получить доступ к возмещению ущерба.

"Схема возмещения является подтверждением того, что то, что с ними произошло, официально признано. Это также является сигналом для широкой общественности", - подчеркнула Дингеманс.

Журналисты добавили, что сейчас общее количество украинцев, пострадавших от сексуального насилия из-за действий оккупантов, неизвестно, ведь большинство пострадавших не сообщают об этих преступлениях. В Глобальном фонде пострадавших говорят, что эта оценка исчисляется тысячами.

История Людмилы Гусейновой

Также в The Guardian рассказали историю Людмилы Гусейновой, которая была освобождена в рамках первого обмена пленными с РФ вместе со 100 украинскими военными в октябре 2022 года. Как стало известно, она три года находилась в заключении российских сепаратистов в восточной части Донецкой области.

"Я на свободе уже больше года, но до сих пор не могу спать по ночам. Я просыпаюсь от того, как отвратительно они ко мне прикасались", - отметила женщина.

Гусейнова рассказала, что когда в 2014 году российские сепаратисты оккупировали ее родной город Новоазовск Донецкой области, женщина присоединилась к помощи детям-сиротам на линии фронта, где собирала пожертвования со всей Украины. Однако украинские книги, которые она передавала детям, привели к тому, что она оказалась в заключении.

"Три года и 13 дней меня держали в переполненной клетке. Я не видела неба, а воздух был тяжелым от сигаретного дыма. Когда меня освободили, мне пришлось заново учиться пользоваться ногами и дышать полной грудью", - добавила Людмила.

После того, как женщину освободили, ее отвезли в военный госпиталь в Днепре, однако персонал больницы не мог оказать надлежащую помощь жертве сексуального насилия.

"Госпиталь был переполнен и недоукомплектован персоналом. Я вовсе не обвиняю тамошних врачей, но они не были готовы иметь дело с таким человеком, как я. Они не знали, как обращаться с ним. Они не знали, как ко мне подойти или говорить со мной, что в долгосрочной перспективе нанесло еще больший психологический вред", - поделилась женщина.

Из-за такого опыта Гусейнова решила сотрудничать с Глобальным фондом пострадавших от сексуального насилия и стать адвокатом пострадавших и других женщин, которые до сих пор находятся в неволе. Она выразила надежду, что жертв сексуального насилия теперь будут поддерживать и понимать.

"Те, кто выжил, выходят из заключения ни с чем. Они не имеют ни одежды, ни дома, ни общины. Часто все их имущество осталось на оккупированных территориях, и они не могут найти работу, поскольку все их документы остались дома. Возмещение может помочь, но оно должно включать в себя комплексную поддержку физического и психического здоровья. Женщины должны иметь доступ к психологу - не только на несколько сеансов, а столько, сколько им нужно. Травма от сексуального насилия не исчезает", - отметила Людмила.

В свою очередь мужчины и мальчики тоже среди вероятных жертв изнасилований российскими военными в Украине, ведь десятки случаев сексуального насилия расследуются в течение нескольких месяцев после вторжения.

"Мы знаем из других контекстов, что мужчины, пережившие сексуальное насилие, связанное с конфликтом, редко обращаются за помощью, но, на удивление, в Украине этого не произошло. Многие мужчины, пережившие сексуальное насилие, выходят на борьбу за свои права и справедливость", - подчеркнул представитель Глобального фонда помощи пострадавшим от насилия в Украине Федор Дунебабин.

В то же время Дингеманс надеется, что другие страны обратят внимание на действия украинского правительства по этому вопросу, из-за чего международное сообщество "сможет поддержать жертв других конфликтов так же как оно поддерживает жертв в Украине, чего мы пока не видим".

Военные преступления РФ: последние новости

Как писал УНИАН, с 2014 года Россия незаконно задержала тысячи мирных жителей Украины. Известно, что такие задержания начались в 2014 году в оккупированном Крыму и продолжаются до сих пор.

"Сколько всего людей задержано после российской аннексии Крыма в 2014 году, юристам Веронике Белковой из Чехии, Сесили Геллествейт из Норвегии и Элине Штайнерт из Латвии точно установить не удалось. Однако их количество исчисляется тысячами, сообщили они на основании документов, а также заявлений представителей украинской власти, потерпевших и свидетелей", - отметили в издании DW.

Также сообщалось, что в Херсонской области двое оккупантов совершили массовый расстрел. В результате таких действий погибли две женщины (одна из них была главой поселка) и трое мужчин (двое из которых - российские военные). По данным российских СМИ, тела начали находить в селе Подо-Калиновка 24 апреля.

Первой нашли женщину, которая погибла от огнестрельных ранений. Также местами ее тело было обгоревшим и со следами применения взрывчатки. Возле ее тела оперативники нашли фрагменты пуль и кольцо от гранаты.

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