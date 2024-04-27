Россия производит втрое больше оружия, однако не покрывает даже своих нынешних потребностей.

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий опроверг заявление министр обороны Германии Бориса Писториуса о том, что РФ уже производит больше оружия и боеприпасов, чем ей нужно на фронте, и накапливает это на складах.

"Я очень надеюсь, что нас не будут переводить на немецкий язык. Потому что я прекрасно понимаю, чего добивается министр Писториус. Он хочет очень правильных и хороших вещей. Но саму эту его информацию я вынужден опровергнуть, надеюсь, что немцам это не покажут", - сказал военный аналитик в эфире телемарафона.

По мнению Дикого, Писториус из тех людей, кто понимает, что Россия стала настоящим врагом всего западного мира, и это реальная угроза как в годы "холодной" войны. Соответственно, он один из тех, кто стимулирует европейцев срочно вкладываться в свою оборонную промышленность и выпускать оружие и боеприпасы.

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"Европейцы не очень на это ведутся: есть политики, которые это понимают, но очень многие не хотят отрывать деньги от социальных программ и перебрасывать их на оборонку, и Писториус их пугает. Он дает правильную страшилку, мол, пока вы шатаетесь и колеблетесь, Россия уже накапливает оружие не для этой войны, а уже для следующей. Потому что это очевидно, что, если будет следующая война, то это уже с европейцами напрямую", - отметил Дикий.

Он отметил, что Россия действительно сейчас производит гораздо больше оружия, чем год назад - как минимум втрое больше. Однако при этом они пока не покрывают даже своих потребностей в этой войне.

"Наоборот, у них тают складские запасы, и о чем более сложные вещи мы говорим, тем быстрее они тают. По бронетехнике у них на самом деле страшная для них ситуация. По снарядам им перекрывают дефицит Северная Корея и Иран", - отметил Дикий.

Производство оружия в России - последние новости

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия уже производит больше оружия и боеприпасов, чем ей нужно на фронте, поэтому часть изготовленного накапливается на складах. По его словам, с увеличением расходов на вооружение и переводом экономики на военные рельсы "значительная часть того, что производится, больше не идет на фронт, а попадает на склады".

Военные аналитики уже неоднократно опровергали заявления российской пропаганды о значительных темпах роста производства оружия. В частности, военный аналитик Александр Коваленко отмечал, что вопреки заявлениям российской пропаганды, производство новых танков в России сегодня почти отсутствует.

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