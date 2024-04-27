Она отметила, что скучает по любимому.

Украинская актриса Дарья Легейда, муж которой (актер Дмитрий Сова) с начала войны ушел в ВСУ, рассказала об их отношениях.

Девушка отметила, что сейчас они очень редко видятся. Более того, Дмитрий за время службы ни разу не был в отпуске.

"Мой муж и папа служат в 7 бригаде тактической авиации имени Петра Франко. Конечно, на разных должностях. Видеться нам удается чрезвычайно редко. Дмитрий еще не был в отпуске, с тех пор как ушел в ВСУ. Мы очень его ждем, чтобы наконец провести время вместе", - рассказала актриса в разговоре для проекта "Интервью24".

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И добавила, что не понимает новый законопроект, в котором может не быть момента демобилизации мужчин с фронта.

"У меня нет слов. Как можно принимать законопроекты, которые не предусматривают демобилизации, отдыха для тех ребят и девушек, которые воюют уже 2 года, а кто-то целых 9? Не понимаю, как нам достичь той справедливости, чтобы не было такого, что кто-то отдыхает за границей, а кто-то воюет", - возмутилась актриса.

К слову, ранее сама Даша заявляла, что готова защищать Украину от врагов. Она отмечала, что готова пойти на войну, однако имеет проблемы со здоровьем. Поэтому продолжает активно волонтерить и помогать воинам в тылу.

Напомним, ранее телеведущая Валентина Хамайко призналась, как война изменила отношения с мужем.

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