Актеры в отношениях уже более 8 лет.

Известная американская актриса, модель Зендея и ее возлюбленный - звезда фильма "Человек-паук", актер Том Холланд - заговорили о женитьбе. Приближенное к паре лицо раскрыло планы влюбленных.

Зендея, которая считается одной из самых высокооплачиваемых актрис, познакомилась с Томом Холландом на съемках трилогии "Человек-паук" в 2016 году. Пара состоит в отношениях уже более 8 лет.

Как пишет Daily Mail, приближенный к ним человек поделился, что между влюбленными уже "возникали разговоры о браке, и это реальность".

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"Они не из тех звезд, которые в основном демонстрируют свою жизнь в социальных сетях. Оба приватны", - поделился источник, указав, что звездная пара всегда сложно переживала внимание к себе, а публичность в отношениях никогда не была комфортной для них.

Лицо, близкое к актерам, также добавило, что "работа важна для обоих, и это сейчас занимает больше всего их времени".

Ранее Зендея рассказывала, что карьера у нее и у ее возлюбленного на первом месте. При этом она заметила, что Том не страдал звездной болезнью, из-за стремительной популярности после роли "человека-паука".

"Мы оба были очень-очень молодыми, но моя карьера уже ушла, а его карьера изменилась мгновенно. Однажды ты ребенок и сидишь в пабе с друзьями, а на следующий день ты становишься "человеком-пауком". Я наблюдала, как его жизнь меняется на его глазах. Но он справился с этим действительно прекрасно", - указала актриса.

Как известно, Холланд сыграл супергероя в трех фильмах Marvel - "Возвращение домой", "Вдали от дома" и "Дороги домой". Кроме того, он также стал известным благодаря ролям в "Капитан Америка: Гражданская война", "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал". Стало известно, что Том в четвертый раз сыграет "человека-паука".

Что известно о Зендее

Зендея родом из Калифорнии. Свою популярность она получила благодаря ролям в "Человек-паук: Возвращение домой", "Человек-паук: Вдали от дома" и "Человек-паук: Нет пути домой".

Также всемирную славу ей принес сериал "Эйфория" и фильм "Дюна". Модель активно сотрудничает со многими мировыми брендами и в свои 26 лет стала одной из самых популярных в мире актрис.

Напомним, ранее Зендея поделилась планами на личную жизнь и карьеру.

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