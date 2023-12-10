Москва нашла способ обойти ограничения.

После полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину на долю "серого флота" впервые пришлось больше половины экспорта нефти из РФ. Именно "серый флот" помог Москве пережить шок от обширных западных санкций, введены год назад, когда ЕС запретил импорт российской нефти в страны блока, а группа промышленно развитых стран G7 ввела ограничения для тех, кто хочет ее импортировать.

Издание Financial Times пишет, что хотя эмбарго ЕС оказалось эффективным, перекрыв большую часть поставок в блок, западные чиновники признали, что спустя 12 месяцев почти ничего из российской нефти, поступающей к новым покупателям, не продается по цене ниже 60 долларов за баррель.

"В первом квартале ограничение работало хорошо, во втором квартале Россия начала искать способы его обойти, в третьем квартале ограничение начало терять свою эффективность, а в четвертом квартале стало не эффективно", - рассказал основатель группы политических рисков Enmetena Advisory Максимилиан Хесс.

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Практически повсеместное нарушение предельного уровня цен стало возможным благодаря слабым местам в системе правоприменения, а также успехам России в создании "серого флота" для транспортировки нефти вне пределов досягаемости "Большой семерки".

Согласно правилам, которые были разработаны в июне 2022 года и вступили в силу в декабре прошлого года, страны, не входящие в G7, такие как Индия и Китай, могут и дальше покупать российскую нефть, но им придется платить меньше 60 долларов за баррель, если они хотят использовать для транспортировки нефти суда, зарегистрированные в странах G7, торговые или страховые услуги. Членами "Большой семерки" являются США, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания и Канада.

Эти меры были разработаны для того, чтобы сохранить российскую нефть на международном рынке и одновременно подорвать способность Кремля финансировать войну против Украины. Вместе они перекроили глобальную энергетическую карту.

Потоки российской нефти в Европу сократились до минимума. Вместо этого миллионы баррелей ежедневно отправляются из западных портов России на Балтийском и Черном морях в длинный путь к новым покупателям, в основном в Индию, Китай и Турцию.

"Мировой рынок нефти, ставший высокоэффективным и глобально согласованным, теперь разделился, по сути, на две части, одна из которых - теневой флот, а другая - хорошие парни", - заявил Джеффри Пайатт, помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам.

Киевская школа экономики, изучающая проблему уклонения от ограничения цен, подсчитала, что в октябре 99% экспортируемой по морю российской нефти было продано по ценам выше 60 долларов за баррель. Из этих поставок 71% приходится на суда и поставщиков услуг за пределами стран G7, в то время как в апреле 2022 года этот показатель составлял лишь 20%.

Компания Kpler, специализирующаяся на анализе данных и аналитике, разделила суда, перевозящие российскую нефть, на три основные группы:

суда, принадлежащие России;

суда так называемого "темного флота", ранее участвовавшие в перевозке санкционной нефти из Венесуэлы или Ирана;

"серый флот", собранный после вторжения.

Суда "серого" и "темного" флота, которые иногда называют теневым флотом, используют непрозрачные структуры собственности, проходящие через оффшорные юрисдикции с сильной корпоративной тайной, чтобы затруднить применение санкций к бенефициарным владельцам.

Суда, зарегистрированные в Греции, вторые по величине грузоотправителями российской нефти в ноябре, но их 16 миллионов баррелей уступили 28 миллионам баррелей, перевезенных танкерами, зарегистрированными в ОАЭ, и 23 миллионам баррелей, перевезенных судами из Китая и Гонконга.

"В первой половине этого года ценовой предел не оказывал особого давления, поскольку цены были достаточно низкими, но с лета серый флот России позволил ей воспользоваться преимуществами роста мировых цен", - говорит Мэтью Райт, аналитик Kpler. "Что предпримут США для борьбы с этими судами, пока неизвестно".

Пайатт сказал, что правительство США "пристально" следит за теневым флотом, ища способы сделать его "менее эффективным и менее оперативным".

В октябре Вашингтон ввел целевые санкции в отношении двух компаний, одна из которых зарегистрирована в Турции, а другая - в ОАЭ, что стало первой мерой, связанной с соблюдением правил. По словам Вашингтона, каждая из этих компаний владела судном, которое использовало американских поставщиков услуг при транспортировке российской нефти, купленной по ценам, превышающим установленный лимит.

Проблема для США и других западных правительств заключается в том, что большая часть новой российской системы добычи нефти не нуждается в западных поставщиках услуг.

"Россия довольно успешно строит свой собственный флот, находит альтернативные страховки, создает экосистему людей, которые могут помочь в транспортировке нефти и продуктов", - говорит Бен Кэхилл, старший научный сотрудник американского Центра стратегических и международных исследований, который изучал энергетические санкции Запада против Москвы. "Трудно загнать джинна обратно в бутылку".

Санкции против РФ - гланые новости

После полномасштабного вторжения в Украину Москва заработала на экспорте нефти, природного газа и угля около 550 миллиардов евро.

В ноябре США новые санкции против российских компаний и либерийских танкеров, перевозивших нефть из России, а 1 декабря санкции в отношении трех компаний и трех нефтяных танкеров из ОАЭ и Либерии.

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