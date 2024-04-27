Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, какие события будут происходить в мае, какие города оказались в зоне риска, будут ли какие-то предвестники нашей победы, и стоит ли ждать демобилизации.

Влад, расскажите, какие события будут происходить в мае на фронте?

Мы будем отбиваться. Белая Луна сошлась с Юпитером и Ураном в 20-х числах апреля, поэтому нам поставят оружие и ПВО, поэтому мы сможем успешно отбивать крылатые и балистические ракеты.

Враг захочет взять Угледар и Часов Яр, но мы будем сдерживать позиции. И, конечно, мы не дадим врагу взять Лиман. Это самые тяжелые направления в ближайшие месяц, поэтому нам главное - выстоять.

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Какие города будут в зоне риска в плане обстрелов?

В первую очередь - Харьков. Затем будут уничтожать Одессу, Запорожье, Днепр, Кривой Рог, Херсон, Хмельницкий. Естественно будут наноситься удары на Киев. На Западную Украину будет "прилетать" в меньшей степени.

Можете назвать дни, когда Россия будет нас кошмарить?

Это будет начало мая, когда Плутон станет ретроградным, то есть 1-2 мая. Также обстрелы продолжаться после инагурации лживого Путина, а это с 9 по 15 мая. 23 мая будет сложное полнолуние, поэтому может быть опасно.

Стоит ли украинцам ждать каких-то позитивных новостей в мае?

Да, конечно. Нам доставят шесть систем Patriot, NASAMS и другое оружие. Мы будем больше сбивать ракет, благодаря чему не будут уничтожаться наши ТЭЦ. Как результат - не будет веерных отключений в ближайшее время.

В Раде зарегистрировали законопроект, согласно которому в Украине некоторым группам мужчин приостановили предоставление консульских услуг. Как это повлияет на ситуацию и настроения в целом?

На самом деле, этот законопроект только мотивирует мужчин оставаться за границей и не возвращаться на родину. Такие страны как Германия, Испания, Франция и другие будут давать им вид на жительство. Поэтому вы сами понимаете, что вывод очевиден. Этот закон ни к чему не приведет.

Вы же понимаете, что человеку, который, например, 10 лет живет за границей и ему нужно получить загранпаспорт, придется вернуться в Украину? И? Его сразу отправляют на фронт. В общем, этот закон был принят на ретроградный Меркурий, поэтому он 100% будет пересмотрен. И долго он не просуществует, год-полтора максимум.

Проводилось иследование, в рамках которого стало известно о том, что в Украине почти не осталось мужчин от 16 до 30 лет. Будут ли их как-то возвращать из-за границы, чтобы исправить ситуацию?

Нет, особенно после таких дьявольских законов. Во-первых, их вряд ли удастся каким-то образом вернуть, а во-вторых, те, кто остались в Украине, будут искать самые хитрые способы, чтобы уехать. Мужчины будут "тонуть" в Тисе, только бы сбежать из Украины.

Будет ли в ближайшее время демобилизация?

Не будет. Я вам так скажу: будут еще больше мобилизировать людей, поэтому о демобилизации речи не идет. Например, до 18 мая, если тебя ловили ТЦК, ты мог отбиться, а после 18 мая, когда в силу вступит законопроект, о котором мы ранее говорили, это будет уже уголовная статья. То есть закон с 18 мая будет на стороне ТЦК, они станут королями.

И добавлю, что в нашей стране в ближайшее время станет намного больше заключенных, потому что часть мужчин выберет тюрьму, а не войну.

А вот уже заключенные могут, кстати, получить амнистию и отправиться на фронт. Но не переживайте, это не будут убийцы или другие опасные преступники, это могут быть воры, например.

Скольких людей могут призвать?

План - 20 тысяч человек, но я думаю, что могут даже и больше.

Есть ли у ЕС цель закрыть небо над западными регионами нашей страны?

Байден, Макрон и другие представители европейских стран "сношают" Зеленского капитулировать. Они все хотят, чтобы мы отдали 20 процентов своих территорий. Поэтому взамен они могут создать зонтик безопасности над некоторыми городами.

Что Украина получит от первого глобального саммита в мире, который состоится в июне в Швейцарии?

Это будет дорожная карта - или капитуляция Украины, или мирные договоренности, где в конечном итоге Украине будут отданы все захваченные территории с 2022 года.

Может ли быть обмен пленными всех на всех?

К сожалению, это полностью будет саботироваться, потому что разрабатывается план "Майдан-3". В России хотят свергнуть Зеленского, но им это не удастся.

Какие будут признаки окончания войны и когда?

Нумерологическая дата окончания войны - 25.05.2025. Красивая дата 2.04.2024 дала нам возможность получить дополнительное оружие и, кстати, можно считать, что именно с этого дня мы вступили в ЕС и НАТО. Запад с Америкой долго "мариновались", но сейчас все же решили нас принять. Это произойдет вблизи 2025 года.

Кстати, в мае состоится самый масштабный песенный конкурс "Евровидение". Какие шансы у Jerry Heil и Alyona Alyona на победу?

Я думаю, что в этом году мы вряд ли победим. Будет поддержка, но первое место мы вряд ли получим. Более того, это невыгодно даже с точки зрения организации. Если Украина победит, то в следующем году конкурс должен будет состояться в нашей стране, а у нас война. Поэтому, скорее всего, мы займем второе или третье место.