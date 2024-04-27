За 9 месяцев после захвата Авдеевки оккупанты продвинулись на 12 км к западу.

Российские оккупанты захватили село Соловьево, таким образом расширив прорыв в районе Очеретино.

Несколько дней назад россияне прорвались к северо-западу от Авдеевки, пройдя 3 км вглубь позиций ВСУ к поселку Очеретино. Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, теперь оккупанты начали расширять захваченную территорию. Они уже захватили село Новобахмутовка, а теперь вошли и в соседнее село Соловьево.

"Южнее им удалось перейти водную преграду в селе Бердичи, взять Семеновку, а также пройти 2 км к Уманскому и Яснобродовке", - говорится в материале.

Видео дня

По данным Репке, за 9 месяцев после захвата Авдеевки оккупанты продвинулись на 12 км к западу.

Ситуация в районе Очеретино

Издание The Telegraph написало, что оккупанты смогли захватить Очеретино Донецкой области после ухода закаленной в боях 47-й бригады. Однако, по данным военно-политического обозревателя Александра Коваленко, оккупанты контролируют только южную часть села Очеретино. "Очеретино полностью еще не потеряно. Там продолжаются боевые действия", - сказал он. В то же время, как заявил он, Силы обороны пытаются выбить оттуда оккупантов.