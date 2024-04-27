В пределах недели, или чуть больше, в Украину поступит первый транш принятой США помощи. Быстрее доставить ее логистически невозможно. И как только эта первая партия поступит, это сразу повлияет на ситуацию на фронте, на то, как будут чувствовать себя наши защитники и защитницы. Ведь воевать без артиллерии и воевать с артиллерией (а уже известно, что эта первая партия помощи содержит артиллерийские снаряды, которых нам остро не хватало в последнее время) - это совсем разные вещи.

Что касается того, как это повлияет на Россию, у них там уже, буквально, паника. Если говорить глобально, в последнее время россияне определенным образом расслабились, уже были убеждены, что мы остались без американской помощи. Теперь у них снова начинается обсуждение даже тем, что будет с Россией, если она проиграет эту войну. Звучат апокалиптические прогнозы о том, что придется отдать все области, включая Крым, придется платить репарации, а это вызовет падение режима, чуть ли не развал страны и т.д. Последний раз такие разговоры в России были перед нашим наступлением весной 2023 года.

Но это, повторюсь, если говорить глобально. Локально же они не только не ослабят давления, а наоборот. Логика войны такова: если ты видишь, что у твоего врага появилось больше ресурсов, если ты не готов прямо сейчас капитулировать (а капитулировать Россия, конечно, не готова), то ты должен докинуть больше своих ресурсов. И россияне будут делать сейчас именно это - быстро искать способы, как еще могут надавить на нас, чтобы в определенной степени компенсировать появление в ВСУ американского оружия и боеприпасов.

Видео дня

Еще одна, совершенно отдельная история - ближайшие несколько недель. Пока помощь будет доезжать, доставляться на фронт, в ПВО. Думаю, что именно в это время, пока мы будем ждать, россияне попытаются выжать максимум.

Они понимают, что потом, возможно, придется, как минимум, остановить свое наступление. И поэтому они будут пытаться сейчас захватить как можно больше территорий. В частности я бы ожидал очень жесткой битвы за Часов Яр. Она, собственно, уже идет, но, думаю, сейчас враг значительно усилит давление, возможно, даже перебросит резервы с других направлений. Россияне понимают, что у них сейчас, пока не доехало до наших защитников достаточно снарядов, - последний шанс взять Часов Яр.

Но также надо понимать, что если враг сможет взять под контроль Часов Яр, то под большой угрозой будет агломерация городов, в частности Константиновка, Краматорск, Славянск. Тогда эти города, как минимум, могут стать зоной боевых действий, как максимум, - могут оказаться под угрозой оккупации. То есть, пока помощь США до нас не доехала, россияне попытаются осуществить такой стратегический прорыв.

Но если увидят, что там "сломают зубы", то, скорее всего, будут пытаться показать успех на, так сказать, поставдеевском направлении. Стратегически на том направлении это им предоставляет гораздо меньше, но хотя бы на карте можно показать какой-то успех.

Ну, и конечно, поскольку, среди прочего, помощь едет для наших ПВО, пока ракеты еще везут, россияне попытаются "вынести" нам все, что только смогут и успеют. Наносить удары россияне будут не только по приграничным городам, которым, конечно, стоит приготовиться к бомбардировкам, а по всей территории страны.

Собственно, враг будет пытаться помешать доставке помощи, наносить удары по логистическим узлам, в частности на западе нашей страны. То есть, будут пытаться этими ударами если не перекрыть, то максимально усложнить доставку, чтобы помощь доехала не вся, или доехала позже.

Это то, к чему надо быть готовыми. Враг усилит удары и на фронте, и в тылу. Но это уже такая себе агония. РФ видит, что помощь уже идет, и понимает, что она многое изменит. Поэтому сейчас будет пытаться "откусить" как можно больше, и нанести как можно более чувствительные удары.

Евгений Дикий, военный аналитик, ветеран АТО