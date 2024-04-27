На аэродроме размещались десятки вражеских военных самолетов, РЛС и средства РЭБ.

В ночь на 27 апреля Служба безопасности Украины нанесла новые удары вглубь территории РФ. Об этом УНИАН сообщили информированные источники.

"Ночь на субботу стала в прямом смысле взрывной для военного аэродрома "Кущевская", а также для Ильского и Славянского НПЗ в Краснодарском крае России. "Бавовна" на эти объекты пришла благодаря дронам СБУ", - отметил источник.

Во время атаки на военный аэродром СБУ работало совместно с Силами обороны Украины. Там размещались десятки военных самолетов, РЛС и средства РЭБ.

Относительно НПЗ, источник отметил, что беспилотники СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам Ильского и Славянского НПЗ. Это - ключевые технологические объекты заводов.

Удары СБУ вглубь России: что нужно знать

24 апреля СБУ ударили беспилотниками по двум базам "Роснефти". Известно об уничтожении не менее 26 тыс. кубометров российского топлива.

Ранее СБУ, ГУР и Силы специальных операций Украины ударили по 8 регионам России. Целью стали энергетические объекты. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.

По мнению политолога Тараса Загороднего, удары по нефтебазам – это продолжение системной работы СБУ по разрушению ключевой и бюджетообразующей отрасли России. Ведь кроме эстетического удовольствия от российских пожаров есть и сугубо практический аспект.

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