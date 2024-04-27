Каштаны являются символом столицы Украины.

В Киеве цветут каштаны. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация, которая также опубликовала фото этих цветущих деревьев.

Каштановые деревья являются символом Киева и неотъемлемой частью столичных пейзажей. Увидеть их можно в разных уголках нашей столицы.

"Прогуляйтесь цветущими каштановыми аллеями и окунитесь в особую атмосферу столицы", - обратилась власть к горожанам.

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В Киев идет долгожданное потепление - прогноз

Вскоре в столице станет еще теплее. По данным Укргидрометцентра, температура будет повышаться постепенно в течение ближайших дней.

"Начиная с выходных и в течение следующей недели по Киевской области ожидается солнечная и комфортная погода без осадков, за счет антициклона, поэтому наслаждаемся весенним теплом", - говорят синоптики.

По их данным, по ночам будет около +10°, а днем воздух будет прогреваться до приятных +20°...22°.

В целом, по данным синоптиков, на выходных в Украине будет преобладать антициклональный характер погоды. Будет преимущественно сухо, лишь на востоке и юго-востоке страны местами пройдет кратковременный дождь и гроза. Температура повысится по всей стране.

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