ВСУ отправили на тот свет еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери России

Украинские защитники самоотверженно защищают нашу землю от российских захватчиков. Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили еще 1124 оккупанта.
Согласно сообщению Генштаба, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 465 054 человек.
Кроме этого, была поражена военная техника врага в количестве:
- танков - 7268 (+6);
- боевых бронированных машин - 13971 (+14);
- артиллерийских систем / РСЗО - 11905 (+38)/1049 (+0);
- средства ПВО - 775 (+3);
- самолетов/вертолетов - 348 (+0)/ 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9485 (+24);
- крылатые ракеты - 2124 (+5);
- корабли /катера - 26 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35);
- специальная техника - 1968 (+6).
Война в Украине - последние новости
В ночь на 27 апреля российские захватчики атаковали Украину различными типами ракет. Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Украинские военные уничтожили 21 воздушную цель.
В ДТЭК сообщили, что этой ночью российские оккупанты атаковали четыре ТЭС ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование. По предварительной информации, в результате обстрела есть пострадавшие.