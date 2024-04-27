Бойцы ВСУ уничтожили десятки единиц военной техники россиян / фото Генштаб ВСУ

Украинские защитники самоотверженно защищают нашу землю от российских захватчиков. Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили еще 1124 оккупанта.

Согласно сообщению Генштаба, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 465 054 человек.

Кроме этого, была поражена военная техника врага в количестве:

Видео дня
  • танков - 7268 (+6);
  • боевых бронированных машин - 13971 (+14);
  • артиллерийских систем / РСЗО - 11905 (+38)/1049 (+0);
  • средства ПВО - 775 (+3);
  • самолетов/вертолетов - 348 (+0)/ 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 9485 (+24);
  • крылатые ракеты - 2124 (+5);
  • корабли /катера - 26 (+0);
  • подводные лодки - 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35);
  • специальная техника - 1968 (+6).
ВСУ отправили на тот свет еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери России

Война в Украине - последние новости

В ночь на 27 апреля российские захватчики атаковали Украину различными типами ракет. Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Украинские военные уничтожили 21 воздушную цель.

В ДТЭК сообщили, что этой ночью российские оккупанты атаковали четыре ТЭС ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование. По предварительной информации, в результате обстрела есть пострадавшие.

Вас также могут заинтересовать новости: