ВСУ отправили на тот свет еще более тысячи оккупантов: Генштаб обновил потери России

Общие потери личного состава врага составили уже 465 054 человек.

Украинские защитники самоотверженно защищают нашу землю от российских захватчиков. Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки уничтожили еще 1124 оккупанта.

Согласно сообщению Генштаба, общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составили около 465 054 человек.

Кроме этого, была поражена военная техника врага в количестве:

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танков - 7268 (+6);

боевых бронированных машин - 13971 (+14);

артиллерийских систем / РСЗО - 11905 (+38)/1049 (+0);

средства ПВО - 775 (+3);

самолетов/вертолетов - 348 (+0)/ 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9485 (+24);

крылатые ракеты - 2124 (+5);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 16019 (+35);

специальная техника - 1968 (+6).

Война в Украине - последние новости

В ночь на 27 апреля российские захватчики атаковали Украину различными типами ракет. Всего враг применил 34 ракеты воздушного, наземного и морского базирования. Украинские военные уничтожили 21 воздушную цель.

В ДТЭК сообщили, что этой ночью российские оккупанты атаковали четыре ТЭС ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование. По предварительной информации, в результате обстрела есть пострадавшие.

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