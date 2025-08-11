Варшава выступает за присутствие Зеленского на переговорах в США.

Польша убеждена, что мир как никогда близок к установлению перемирия в Украине, а присутствие президента Владимира Зеленского на переговорах на Аляске станет лучшим решением.

Как передает PAP, об этом заявил вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, целью западного мира является достижение справедливого и прочного мира в Украине, а ближайшие советники президента США Дональда Трамп уверяли в его решимости добиться этого:

"Я верю, что президент Зеленский будет приглашен. Сегодня появляется информация, что есть такая возможность, что во время встречи президента Трампа с Путиным будет присутствовать президент Зеленский. Это было бы лучшим решением, и я верю, что так и будет".

Косиняк-Камыш отметил, что ближайшие дни подтвердят возможность заключить перемирие. Тем временем Польша готова помочь союзникам в случае возможной миссии в Украине, предоставив логистическую и инфраструктурную поддержку.

"Мы действуем на территории Польши, это не изменится, и здесь наши действия остаются неизменными", - добавил вице-премьер.

Переговоры на Аляске

Переговоры между Дональдом Трампом и Путиным запланированы на 15 августа. Это станет первой встречей российского и американского лидеров на территории США с 1988 года, причем не на нейтральной земле.

Место выбрали не случайно: из-за ордера Международного уголовного суда Путин не может безопасно путешествовать в Европу, а Аляска, помимо удобной логистики, имеет символическое значение.

В Европе отреагировали сдержанно, подчеркнув, что мир не может быть заключен без участия Украины и что границы нельзя менять силой.

Белый дом заявил о готовности пригласить президента Владимира Зеленского к участию в переговорах, но пока подтвержден только двусторонний формат Трамп-Путин.

Идея обмена территориями, которую допускает Трамп, вызвала резкую реакцию Киева. У некоторых международных аналитиков есть опасения, что саммит в Аляске может стать инструментом легитимизации российских претензий, а не путем к справедливому миру.

