Это уже будут не первые такие угрозы от администрации Трампа, однако никаких новых санкций против РФ до сих пор не было.

Во время переговоров на Аляске Дональд Трамп намерен четко донести до Владимир Путина, что США могут как усилить, так и ослабить санкции против России. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg Television.

По словам Бессента, Трамп планирует объяснить Путину на Аляске, что "все варианты рассматриваются" относительно потенциального ослабления или усиления санкций против Москвы.

"Санкции могут быть усилены, они могут быть ослаблены, они могут иметь определенное время действия. Они точно могут продолжаться дальше", - сказал он и добавил, что новый удар могут нанести в частности по теневому танкерному флоту России.

Бессент также отметил, что европейцы должны присоединиться к США в новых санкциях против России, чтобы создать больше рычагов влияния на Москву. При этом он пожаловался, что европейские лидеры явно уклоняются от наложения дополнительных таможенных тарифов на Китай, как наказание за покупку российской нефти.

Встреча Трампа с Путиным: последние новости

Как писал УНИАН, в эту пятницу Трамп планирует встретиться с Путиным на Аляске. Сегодня ряд европейских лидеров, включая президента Украины, провели телефонный разговор с президентом США, чтобы очертить для него принципиальную позицию Европы и Киева в частности.

Так, Украина принципиально готова обсуждать территориальные вопросы, но не может быть и речи о юридическом признании за Россией оккупированных территорий Украины. Также Трампу объяснили, что сначала должно быть прекращение огня на фронте, а уже потом предметные переговоры о мире.

Между тем сообщается, что США уже ищут место для трехсторонней встречи Трампа, Путина и Зеленского. Такая встреча может состояться в конце следующей недели.

