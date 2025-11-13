Часть отгруженной на экспорт нефти начала накапливаться, поскольку покупатели отказываются от грузов.

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в октябре продолжили падение из-за уменьшения объемов экспорта и снижения цен. Этому способствовали санкции США против российских нефтяных гигантов и атаки украинских дронов на российские НПЗ, сообщает Reuters со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА).

Согласно отчету, доходы РФ от экспорта нефти и топлива в октябре упали до 13,1 млрд долл., что на 2,3 млрд долл. меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Не в последнюю очередь на это повлияли атаки украинских беспилотников по российским нефтяным объектам.

"Недавние атаки Украины на нефтеперерабатывающую и нефтедобывающую инфраструктуру привели к сокращению экспорта нефти на 110 тысяч баррелей в сутки, до чуть более 5 миллионов баррелей в сутки", - говорится в отчете.

При этом аналитики МЭА отмечают, что, по последним данным, часть отгруженной на экспорт российской нефти "начала накапливаться на воде, поскольку покупатели отказываются от грузов".

Отмечается, что второй месяц подряд также сокращается экспорт нефтепродуктов - на 40 тысяч баррелей, до 2,3 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с 2017 года.

При этом добыча нефти в России, за исключением газового конденсата, в октябре осталась на уровне сентября - 9,28 млн баррелей в сутки.

Доходы от экспорта нефти и газа являются ключевым источником финансирования российско-украинской войны.

Санкции США против РФ

Как сообщал УНИАН, 22 октября США ввели санкции против российских нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

После объявления ограничений Минфином США китайские НПЗ приостановили импорт российской нефти. По этому же пути пошла и Индия: руководители ее перерабатывающих предприятий заявили, что ограничения сделают поставки практически невозможными.

На этом фоне экспорт нефти из РФ обвалился, продемонстрировав наибольшее падение с января 2024 года.

