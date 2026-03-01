В Алжире нашли след морского 'монстра', который заполнил пробел в истории динозавров

Это первая окаменелость плезиозавра, обнаруженная в Алжире.

Палеонтологи обнаружили первые останки плезиозавра в Алжире. Это дает ценную информацию о стратиграфической и палеобиогеографической истории этих древних морских рептилий, пишет Phys.org.

Отмечается, что в исследовании, опубликованном в журнале Historical Biology, доктор Мохаммед Наими и его коллеги сообщили о находке останков плезиозавра, датируемых поздним кониацким периодом. По словам доктора, ископаемое было обнаружено в 2025 году в Джебель-Эссене.

Образец UBMA.MG-P.ESN.001 состоял из одного позвонка, окруженного различными останками других беспозвоночных и микрофауной. Состав окаменелостей указывает на то, что позвонок был отложен в изолированной лагуне шельфа.

"Определение окончательной таксономической принадлежности по одному изолированному центру позвонка является по сути сложной задачей. Позвоночные центры могут сохранять диагностические особенности, которые позволяют с уверенностью отнести их к широким кладам, но редко позволяют отнести их к роду или виду", - объяснил доктор Наими.

Ученый рассказал, что образец был отнесен к плезиозаврам (Plesiosauria) на основании наличия вентральных отверстий на позвоночном центре. Также были замечены дополнительные признаки принадлежности к этому виду, среди которых плоские суставные поверхности.

"После этого открытия наша команда запланировала последующие полевые работы по изучению дополнительных обнажений формации Эссен и стратиграфически смежных единиц в районе Тебесса. Цели состоят в следующем: поиск связанных посткраниальных и краниальных элементов в том же горизонте и картирование боковых вариаций фаций и идентификация вероятных горизонтов с окаменелостями", - поделился доктор Наими.

В Сахаре нашли новый вид динозавра - что известно

Ранее в центральной части Сахары в Нигере международная команда ученых обнаружила окаменелые останки нового вида спинозавра. Новый вид получил название Spinosaurus mirabilis.

По словам ученых, на спине этих динозавров были гребни серповидной формы, покрытые кератином. Вероятно, они имели яркую окраску и выполняли демонстративную функцию – поднимались вверх, как лезвие.

Анализ других ископаемых останков в регионе показал, что около 100 миллионов лет назад, в раннем меловом периоде, спинозавры сосуществовали с длинношеими динозаврами в речных экосистемах.

