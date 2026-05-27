Ключевая страна ЕС нашла альтернативу российскому и американскому газу

По словам министра энергетики Канады Тима Ходжсона, ЕС не хочет чрезмерно зависеть от США.

Канада заключила соглашение о поставках Германии сжиженного природного газа (СПГ). Другие страны ЕС ищут альтернативу "голубому топливу" из США и России, и ею потенциально может стать канадский газ, сообщает Bloomberg.

Согласно соглашению, Берлин будет получать до 1 миллиона тонн СПГ в год. Правда, "голубое топливо" будет поступать в Германию с завода Ksi Lisims LNG, который еще не построен. Впрочем, инвесторы обещают, что завод будет производить 12 миллионов тонн СПГ в год.

По словам источников, о сделке объявит в среду, 27 мая, министр энергетики Канады Тим Ходжсон.

Bloomberg отмечает, что ранее подобные энергетические инициативы тормозились из-за неспособности Канады построить необходимую инфраструктуру для экспорта сжиженного газа. Обладая значительными запасами природного газа в западных провинциях, страна долгое время почти весь объем отправляла по трубопроводам в США. Ситуация начала меняться лишь около года назад, когда стартовала первая фаза проекта "СПГ Канада" при поддержке Shell Plc и других гигантов отрасли.

Министр энергетики Канады дал понять, что его страна не против поставлять "голубое топливо" и в другие страны ЕС. В недавнем интервью Bloomberg он отметил, что европейские страны активно ищут надежные источники поставок газа, чтобы заменить поставки из России и Ближнего Востока.

"Европейские страны не хотят чрезмерно зависеть от американского газа. Отчасти из-за торговых споров с администрацией Трампа, а также потому, что они стремятся обеспечить себе безопасность, которую дает наличие различных поставщиков… Мы можем стать этой альтернативой. Мы можем стать тем надежным поставщиком, который не будет использовать энергию в качестве средства давления", – сказал Годжсон.

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз активно сокращает импорт российского трубопроводного газа и, напротив, увеличивает импорт СПГ из США.

Относительно того, каким образом канадский газ может доставляться в ЕС, министр отметил, что рассматриваются различные варианты, включая проход через Панамский канал и маршруты в обход него. Также возможен взаимовыгодный обмен грузами с другими покупателями, которые географически ближе к европейским портам.

Отказ ЕС от российского газа – последние новости

26 января Европейский Совет одобрил решение, предусматривающее окончательный поэтапный запрет на импорт российского трубопроводного и сжиженного газа в ЕС. Согласно документу, полный запрет на импорт сжиженного газа вступит в силу с начала 2027 года, а на импорт трубопроводного газа – с осени 2027 года.

С 25 апреля странам-членам блока запретили покупку российского сжиженного газа на спотовом рынке. Впрочем, после начала войны на Ближнем Востоке ЕС резко увеличил импорт сжиженного газа.

