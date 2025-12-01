При этом Украину не будут заставлять де-юре отказываться от этого стремления.

На переговорах во Флориде 30 ноября США и Украина обсудили сценарий, при котором Киев откажется от вступления в НАТО, пишет CNN со ссылкой на свои источники.

"По словам источника CNN, теперь переговорщики обсуждают возможный сценарий, при котором Украине фактически будет запрещено вступать в Альянс в результате договоренностей, которые должны быть согласованы напрямую между государствами-членами НАТО и Москвой", - пишет издание.

При этом Украину не будут заставлять официально, де-юре, отказываться от этого стремления, подчеркнул собеседник агентства.

Однако если Соединенные Штаты достигнут договоренности с Россией на двусторонней основе или если Россия хочет получить какие-то гарантии от НАТО на многосторонней основе, то Украину не будут привлекать к процессу принятия решений.

В то же время, окончательное решение ещё не принято и в конечном итоге его будет принимать президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнул источник в интервью CNN.

В целом, собеседник агентства заявил, что переговоры стали "шагом вперёд" и "основаны на прогрессе, достигнутом в Женеве".

"Было бы очень преждевременно говорить, что мы всё здесь окончательно решили, поскольку многое ещё предстоит сделать. Но встреча была очень предметной, и наиболее проблемные аспекты мирных предложений обсуждались подробно", – добавил он.

Переговоры по мирному соглашению

По данным WSJ, на переговорах обсуждались возможные сроки проведения новых выборов в Украине и перспектива обмена территориями между Россией и Украиной. В то же время другие важные вопросы остались нерешёнными, включая характер гарантий безопасности Украины со стороны США и Запада.

Как пишут СМИ, Украина и США поддерживают постоянный диалог по мирному соглашению, но место нового раунда переговоров еще не определено. Киев настаивает на личном контакте президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

