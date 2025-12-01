Вадим также рассказал, что ему приносит доход.

Известный украинский певец Вадим Олейник, который недавно рассказывал об изменениях в личной жизни, заговорил также и о своих заработках во время войны.

Артист отметил, что не только музыка приносит ему доход. По словам Олейника, он имеет несколько источников дохода.

"Вообще музыка - это сейчас то, что у меня забирает заработок. С YouTube больше всего зарабатываю, с рекламных интеграций, наверное, актер дубляжа и озвучки - это, наверное, на третьем месте", - рассказал Вадим в интервью Славе Демину.

Видео дня

Певец также рассекретил сумму, которую зарабатывает в месяц и признался, куда больше всего тратит свои деньги.

"Не могу сказать, что каждый месяц он стандартный, но ну плюс-минус это где-то до 150 000 гривень. Но мы же начинаем считать: минус квартира, минус бензин, авто, минус еще-ще-ще какие-то моменты. И потом ты снимаешь клип, записываешь трек, минусуешь-минусуешь... То есть мне для того, чтобы просто жить, много вообще не нужно. Думаю, что где-то 40 000 гривень", - отметил Вадим.

Напомним, ранее украинская актриса Антонина Хижняк честно рассказала о заработках во время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: