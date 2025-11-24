Нефтегазовые доходы составляют около четверти доходов бюджета РФ и используются на финансирование российско-украинской войны.

Доходы Российской Федерации от продажи нефти и газа в ноябре могут упасть примерно на 35% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 520 млрд рублей (6,59 млрд долларов) - из-за удешевления нефти и укрепления рубля, свидетельствуют расчеты Reuters.

По подсчетам журналистов, по сравнению с октябрем уже текущего года, доходы упадут на 7,4%. В то же время это падение пока соответствует ожиданиям российских чиновников.

"За первые 11 месяцев года доходы, как ожидается, сократятся на 22% до 8 трлн рублей, что соответствует целевому показателю на 2025 год", - сообщили журналисты.

Отмечается, что министерство финансов планировало заработать 10,94 трлн рублей от продажи нефти и газа в этом году, но падение цен на нефть заставило его пересмотреть эти ожидания 8,65 трлн рублей. Для сравнения, в 2024 году доходы России от продажи нефти и газа достигли 11,13 трлн рублей.

По расчетам Reuters, цена российской нефти, с которой компании платят налоги, снизилась в период с января по ноябрь до 57,3 доллара за баррель с 68,3 доллара в 2024 году. В то же время рубль укрепился до 81,1 за доллар в ноябре 2025 года с 91,7 в период с января по ноябрь 2024 года.

Как известно, нефтегазовые доходы составляют около четверти доходов бюджета РФ и используются для финансирования войны против Украины.

Экспорт нефти из России и санкции США - последние новости

22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под ограничения попали нефтяные гиганты "Лукойл" и "Роснефть".

На фоне американских санкций против "Лукойла" и "Роснефти" экспорт нефти из РФ обвалился. Еще одним следствием американских ограничений стал обвал цен на российское сырье.

Вместе с тем, по неофициальной информации, часть индийских НПЗ может возобновить закупку российского сырья.

