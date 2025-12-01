Средства уже получили 3,5 миллиона человек.

В рамках программы "Зимняя поддержка" заявки на получение 1000 гривень уже подали 14 миллионов украинцев, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, 11,4 млн граждан оформили заявки через "Дию" (из них 2,9 млн заявок на детей), более 700 тысяч - самостоятельно через "Укрпочту", а еще для 1,8 млн человек, которые находятся в социальном списке, средства будут начислены автоматически.

"Подать заявку успеваете до Рождества 24 декабря. Сегодня начнется вторая волна выплат тысячи зимней поддержки - для тех, кто подал на второй день приема заявок", - отметила Свириденко.

Видео дня

Она также сообщила, что средства уже получили 3,5 млн человек, которые уже потратили 473 млн гривень. Больше всего перечисляют на оплату коммунальных услуг (80%), также в топе расходов книги, аптеки и донаты на Силы Обороны.

"Те же, кто подал заявку через Укрпочту, начнут получать средства со Дня Николая 6 декабря", - добавила премьер.

Зимняя поддержка - главные новости

24 ноября в Украине стартовали первые выплаты программы "Зимняя поддержка" по заявкам, поданным с 15 ноября. Программа предусматривает выплаты в 1000 гривень всем желающим украинцам. Подать заявку можно до 24 декабря.

Полученные средства можно использовать на оплату коммунальных услуг, лекарства, продукты украинского производства, кроме подакцизных, книги, благотворительные взносы и почтовые услуги.

Деньги зачисляются на карту "Национальный кэшбек". С 24 ноября с целью использования средств по программе "Зимней поддержки" был изменен перечень товаров и услуг, которые можно оплатить этой картой. Так, средства по программе нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения (театр, кино, музеи), спорт, а также на приобретение военных облигаций. Обновленные условия расходования будут действовать до 30 июня 2026 года.

Вас также могут заинтересовать новости: