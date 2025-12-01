По его словам, на этом направлении враг пытается продвинуться уже более года.

Российские оккупанты фактически уничтожили Волчанск, но украинские войска не дают им продвигаться дальше. Об этом в эфире "Киев 24" сказал начальник пограничной заставы подразделения огневой поддержки бригады "Гарт" с позывным "Альпина", отвечая на вопрос о ситуации вокруг Волчанска Харьковской области.

"Противник фактически уничтожил город. Но у нас есть подвалы, возведенные фортификационные сооружения. И мы в них, грубо говоря, находимся и сдерживаем противника", - отметил он.

"Альпина" подчеркнул, что враг на этом направлении уже более года пытается продвинуться дальше.

"Если бы в прошлом году в мае противнику удалось бы захватить Волчанск, он пошел бы на Харьков или... пошел бы наступать на Силы обороны, которые выполняют задачи и отбивают противника на Купянском направлении, с целью окружить подразделения наших Сил обороны", - сказал защитник.

Да, оккупантам этого не удалось, но они не оставляют своих попыток: пытаются атаковать и продвигаться. Впрочем, все это - безуспешно. Военнослужащий добавил:

"Наши Силы обороны продолжают наносить им огневое поражение и не давать врагу продвигаться дальше".

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Как сообщалось, ранее Виктор Трегубов, начальник управления коммуникации Группировки Объединенных сил "Хортица" отметил, что россияне "забрехались" о захвате Купянска на Харьковщине. По его словам, в городе есть несколько десятков оккупантов, отрезанных от пополнений и нормального снабжения.

Кроме того, Трегубов отметил, что в Волчанске ситуация хуже, ведь там "просто разрушенный город и россияне там таки продвигаются". Впрочем, они делают это очень медленно, "по метру, но лезут".

В то же время он подчеркнул, что о полном захвате города речь не идет. Там остаются украинские позиции, хотя на них и давят российские захватчики.

