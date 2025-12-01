На аэродроме в Каспийске расположена стратегическая авиация РФ.

В ночь на 1 декабря, по данным росСМИ, после атаки дронов прогремел взрыв в российском городе Каспийск в Дагестане. Именно там находится один из важнейших аэродромов РФ. Об этом в эфире "Радио NV" рассказал Евгений Дикий, ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра.

"Это одна из тех баз, с которых работают по нам. Это одна из основных баз, которая используется после того, как мы отогнали российскую авиацию за пределы долета ATACMS. То, что мы наконец-то туда начали дотягиваться - это очень важно, это к вопросу о войне за наше небо", - сказал Дикий.

Эксперт также прокомментировал удары по российским танкерам теневого флота, которые перевозят нефть. В частности, он отметил аварию на танкере у берегов Сенегала. По словам эксперта, хоть Украина и не взяла ответственность за это событие на себя, однако страховые компании уже реагируют на эту ситуацию.

"Они понимают, что перевозки нефти теневым флотом становятся более рискованными, чем до того. А соответственно, они будут резко задирать вверх страховые платежи", - добавил Дикий.

Он отметил, что несмотря на то, что флот РФ является теневым, работать без страхования он не может. Поскольку любое судно должно иметь страховку для того, чтобы заходить в любой порт мира.

"Страховые платежи составляют значительную часть любого морского бизнеса. И что мы делаем этими танкерными историями - мы не уничтожим весь теневой флот, там сотни кораблей задействованы. Но мы делаем так, чтобы их начали страховать по самым высоким рискам. И чтобы перевозка нефти стала экономически невыгодной. Российскую нефть покупают не для того, чтобы поддержать режим Путина. Ее покупают, потому что Россия демпингует, российская нефть дешевая. И наша задача - сделать так, чтобы для финального покупателя она вместе со стоимостью перевозки стала дорогой", - пояснил Дикий.

В ночь на 25 декабря Силы обороны Украины поразили в частности авиаремонтный завод "ТАНТК им. Г.М. Бериева" в Таганроге. По данным аналитиков Defence Express, в результате удара были уничтожены два редких самолета РФ - экспериментальный самолет А-60 с боевым лазером, а также А-100, который является уже важным активом всей российской программы создания новых самолетов ДРЛО на замену А-50.

Кроме того, источники УНИАН в спецслужбе ранее сообщили, что СБУ поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, которые принадлежат "теневому флоту" России. По данным источников, в результате удара оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации.

