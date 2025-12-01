Продать доллар можно в среднем по курсу 42,03 грн, а евро - 48,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 1 декабря, вырос на 3 копейки и составляет 42,50 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,03 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 49,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 48,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,36 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 42,27 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,25 грн/евро, а курс продажи - 49,10 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на 1 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 8 копеек.

По отношению к евро гривня также ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 48,89 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 2 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что валютный рынок Украины продолжает работать в состоянии постоянного противодействия внешним и внутренним вызовам. На этой неделе скорее всего доллар будет торговаться ниже 43 гривень, а евро не превысит 50 гривень.

