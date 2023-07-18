Экспорт российского газа в ЕС за шесть месяцев снизился почти на 40 млрд кубометров.

За первое полугодие 2023 года экспорт российского газа в Европу сократился почти на 40 млрд кубометров, а по итогам года добыча в России упадет еще на 62 млрд.

Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "В первом полугодии 2023 года поставки российского газа по трубопроводу в Европейский Союз упали более чем на 75% (или на 36 млрд кубометров)", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, добыча природного газа в России по итогам этого года упадет на 62 млрд кубометров по сравнению с прошлогодними показателями: с 672 млрд кубометров в 2022 году до 610 млрд кубометров в этом году (на 9,2 процента).

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В довоенный 2021 год Россия добыла 762 млрд кубометров, то есть, суммарно за два года, РФ потеряет 152 млрд кубометров объемов добычи природного газа.

Война в Украине и ситуация с газом

Доля российского газа в потреблении стран-ЕС до полномасштабного вторжения составляла около 40%. Однако, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, большинство из европейских стран начали уменьшать эту зависимость.

Россия начала терять позиции на европейском рынке газа еще с прошлогоднего решения Путина перевести оплату за газ на рубли. Этот шаг противоречил существующим контрактам, и страны Европы стали отказывать РФ.

В свою очередь, российская компания "Газпром" начала прекращать поставки газа странам, которые не соглашались с новыми условиями. Однако такая тактика привела лишь к потере клиентов.

6 июля 2023 года "Газпром" угрожал полностью остановить транзит газа через Украину.

17 июля 2023 года в Госдуме РФ призвали закрыть транзит газа через Украину "за" Крымский мост.

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