Угрозой отметился зампред оборонного комитета Госдумы Алексей Журавлев.

В Госдуме РФ предложили в качестве ответного шага за подрыв Крымского моста прекратить транзит газа через Украину.

Соответствующей угрозой отметился зампред оборонного комитета Алексей Журавлев. Он обвинил Киев в "теракте" и предложил "не церемониться" - полностью отрезать Украину от моря.

"Мы должны прекратить с ними любые торговые отношения, то есть и перекачку газа. Я уверен в этом. В том, что мы сможем. У нас есть ресурсы и силы все это дело сделать. Более того, можно уже ни с кем не церемониться. Их нужно просто отрезать от моря, чтобы у них не было никакого моря. Пускай копают его где-нибудь у себя под Львовом", - заявил он.

Подрыв Крымского моста - в РФ хотят отрезать Украину от Черного моря

Отметим, в Украине отрицают причастность ВСУ к подрыву Крымского моста, который был разрушен на рассвете 17 июля. В ГУР заявили, что не будут комментировать ситуацию, а в СБУ пообещали раскрыть детали после завершения войны.

Тем не менее власти РФ, традиционно, обвинили в разрушении Крымского моста Украину. В качестве "ответа" член партии "Единая Россия" Владимир Джабаров предложил захватить два "морских" города Украины - Николаев и Одессу, чтобы полностью отрезать страну от Черного моря.

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