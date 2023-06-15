При этом, с 1 июня по 15 июня стоимость голубого топлива выросла на 70%.

Биржевые цены на газ в Европе за сутки выросли на 20%, достигнув отметки 42 евро за МВт-ч или 476 долларов за тыс. куб. об.

Об этом свидетельствуют данные финансовой платформы Investing.com. Кроме того, по индексу TTF - крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах, цена голубого топлива с 1 июня по 15 июня выросла на 70% с 24 евро за МВт-ч до 42 евро за МВт-ч. Что в переводе на кубометры означает рост с 272 до 476 долларов.

Последний раз такую же цену фиксировали в начале апреля 2023 года.

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Стоимость газа в Европе-последние новости

Как сообщал УНИАН, 18 мая стоимость газа в Европе впервые за два года опустилась ниже 350 долларов за 1 тыс. куб.

Напомним, что цены на газ в Европе стали снижаться в начале 2023 года. Это произошло на фоне аномально теплой зимы и высокой заполненности газовых хранилищ.

По данным Bloomberg, европейские чиновники рассматривают возможность использования украинских хранилищ для хранения газа, однако для этого цены должны упасть до достаточного уровня. Также они учитывают то, что на территории Украины идет война.

Также агентство в мае сообщало о замедлении закупок природного газа, необходимого для пополнения хранилищ в Европе.

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