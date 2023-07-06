Миллер заявил, что судебное разбирательство против "Газпрома" является показателем "враждебного отношения к России".

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, агрессор готов прекратить транзит газа через Украину.

Такое заявление сделал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, отметив, что официальной причиной для подобного решения со стороны агрессора могут стать "продолжающиеся попытки "Нафтогаза" вести арбитражные разбирательства с "Газпромом", которые чреваты введением санкций со стороны РФ", - сообщает российский "Интерфакс".

Миллер напомнил, что "Нафтогаз" уже подал многомиллиардный иск к России в суды США. "В случае продолжения таких недобросовестных действий "Нафтогаза", нельзя исключить, что это может привести к введению санкций Российской Федерацией. Тогда уже любые отношения российских компаний с "Нафтогазом" будут просто невозможны", - сказал он.

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Миллер также подчеркнул, что судебное разбирательство против "Газпрома" является показателем "враждебного отношения к России".

"В таких условиях "Газпром" считает, что арбитражные разбирательство нелегитимно и участие в процессе бессмысленно. Надуманные попытки "Нафтогаза" продолжить это разбирательство говорят о его неконструктивном отношении к организации транзита российского газа в Европу и в целом о враждебном отношении к Российской Федерации", - подчеркнул Миллер.

Иск "Нафтогаза" к "Газпрому"

30 декабря 2019 года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа в Европу сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет.

Документом было предусмотрено, что "Газпром" должен прокачать через Украину минимальный объем газа в 65 млрд куб. м в первый год и по 40 млрд куб. м - в последующие 4 года.

В апреле 2021 года НАК "Нафтогаз Украины" заявил о том, что готовит иск в Стокгольмский арбитраж против "Газпрома", чтобы оспорить некоторые положения транзитного контракта с Россией, заключенного в конце 2019 года.

В сентябре 2022 года НАК "Нафтогаз Украины" подал иск против "Газпрома" в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (Париж). "Нафтогаз" требует уплаты средств за транспортировку природного газа по территории Украины, которые не были уплачены вовремя и в полном объеме.

По состоянию на сентябрь 2022 года "Газпром" недоплатил НАК "Нафтогаз Украины" за транзит газа около 200 млн долларов. По контракту российская компания должна платить по принципу "качай или плати".

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